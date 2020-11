UK : Assassin's Creed Valhalla est le deuxième meilleur lancement de toute la franchise UK : Assassin's Creed Valhalla est le deuxième meilleur lancement de toute la franchise

Nous savions déjà que le lancement UK d'Assassin's Creed Valhalla était pour le moins excellent avec deux fois plus d'unités vendues en boîte que Odyssey il y a deux ans mais la part du dématérialisé vient emmener ce nouvel épisode à un autre niveau : il s'agit ni plus ni moins que le deuxième meilleur départ de toute l'histoire de la série, derrière Assassin's Creed III en 2012.



Certains dont ZhugeEx note l'ironie que les deux plus gros succès de la série au Royaume-Uni ont tous les deux pour principaux ennemis à combattre… des anglais.



On attend les chiffres mondiaux, et particulièrement aux USA où le titre a pu la même semaine bénéficier du soutien de la Xbox Series et la PlayStation 5.