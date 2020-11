Charts US : FIFA marque enfin le coup Charts US : FIFA marque enfin le coup

Après avoir commencé à livrer quelques détails, notamment une Switch qui domine de la tête et des épaules les ventes hardware en ayant effectué le deuxième meilleur mois d'octobre dans toute l'histoire du JV, NDP livre maintenant le reste de son rapport avec notamment :



- Pour la première fois de son histoire, FIFA s'offre la première place d'un classement US, à la fois aidé par sa nouvelle période de sortie (octobre) et la montée en puissance de la discipline sur ces terres.

- Watch Dogs Legion s'en sort très bien en prenant la troisième place en seulement 3 jours de ventes.

- NHL21 est la meilleure entrée dans la série depuis cinq ans.

- Il faut croire que contrairement au Japon, Mario Kart Live a trouvé son public aux USA.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE OCTOBRE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two Interactive.

- Ventes eShop non inclues



1. FIFA 21 (NEW)

2. Madden NFL 21 (+1)

3. Watch Dogs Legion (NEW)

4. NHL 21 (NEW)

5. Mario Kart Live (NEW)

6. Super Mario 3D All-Stars (-4)

7. Animal Crossing : New Horizons (+1)

8. Star Wars Squadrons (+1)

9. Call of Duty : Modern Warfare (-3)

10. Crash Bandicoot 4 (+1)



11. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

12. Ghost of Tsushima (=)

13. NBA 2K21 (-8)

14. Marvel's Avengers (-13)

15. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

16. Ring Fit Adventure (-3)

17. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (=)

18. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (-14)

19. Super Mario Party (+1)

20. New Super Mario Bros. DX (-4)





MEILLEURES VENTES 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two Interactive.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. Madden NFL 21 (+1)

4. The Last of Us : Part II (-1)

5. Ghost of Tsushima (=)

6. Final Fantasy VII Remake (=)

7. Marvel's Avengers (=)

8. Super Mario 3D All-Stars (+2)

9. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

10. Dragon Ball Z Kakarot (-2)



Viré du classement : MLB The Show 20