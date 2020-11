USA : la Switch s'offre le meilleur été pour une console depuis la Nintendo DS en 2009 USA : la Switch s'offre le meilleur été pour une console depuis la Nintendo DS en 2009

En attendant le rapport détaillé du mois d'octobre dans quelques jours, l'institut NPD fait le bilan de l'été aux USA avec un marché qui a largement profité de la pandémie : de début juillet à fin septembre, c'est donc 11,2 milliards de dollars qui ont été générés par le JV (PC, consoles, mobile…), en hausse de 24 % par rapport à l'année dernière et surtout un record absolu pour cette période sur ce territoire.



Toutes les données sont en hausse et pour quelques précisions (en valeur) :



- Le jeu le plus populaire fut NBA 2K21.

- L'accessoire qui a généré le plus d'argent est la manette Xbox Elite Series 2.

- Et enfin, la console la plus vendue de l'été, ce fut évidemment la Switch : aucune console n'a tapé aussi haut en trois mois depuis la Nintendo DS en 2009.



Le marché s'attend également à une fin d'année record grâce au lancement de la nouvelle génération de consoles, mais également de nouveau la Switch qui ne semble pas faiblir.