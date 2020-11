Officiel : Take-Two rachète Codemasters Officiel : Take-Two rachète Codemasters

C'est signé : après divers discussions, Take-Two Interactive vient d'annoncer avoir validé le rachat de Codemasters pour la coquette somme d'environ 950 millions de dollars, ce qui encore une fois paraîtra élevé aux yeux de certains mais il faut rappeler que le deal inclus donc :



- 3 studios spécialisés dans les jeux de caisse (F1, DiRT, GRID, WRC)

- Slightly Mad Studios (Project CARS)

- 2 autres studios de soutien en Malaisie et Inde

- Environ 800 employés

- Et surtout les contrats de licence hors de prix qui sont toujours en cours pendant plusieurs années



Parmi les contrats de licence, on notera forcément celle de la F1 dont le groupe a l'exclusivité d'exploitation dans le domaine des jeux de courses jusqu'en 2025, avec possibilité d'extension jusqu'en 2027. Et l'investissement a déjà porté ses fruits : F1 2020 fut en septembre dernier le meilleur lancement pour un jeu Codemasters au Royaume-Uni depuis 3 ans, et ce sans même compter la (grosse) part du dématérialisé.



Et une affaire qui arrange bien le calendrier de Take-Two qui malgré ses nombreuses licences, a parfois du mal à sortir des jeux hormis les licences sportives annuelles (NBA, WWE, PGA), et pourra désormais compter sur les nombreuses sorties de jeux de caisses pour étoffer ses revenus en attendant d'autres belles choses. Genre le prochain Bioshock. Genre GTA VI...