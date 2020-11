EA confirme le prochain Battlefield pour fin 2021, avec des tests internes déjà en cours EA confirme le prochain Battlefield pour fin 2021, avec des tests internes déjà en cours

La pandémie n'a pas causé de retard dans les plans de DICE : Electronic Arts vient d'annoncer que le prochain épisode de la saga Battlefield restait prévu pour la fin 2021, avec le sous-entendu d'une exclusivité pour les consoles de prochaine génération (et PC), ce dont on ne doutait pas trop, et une taille de terrain de jeu « jamais vu auparavant ».



Des tests techniques ont déjà eu lieu en interne, et certains élus ont déjà pu y toucher pour faire part de leurs retours aux développeurs et améliorer au mieux l'expérience de ce prochain épisode qui sera officiellement dévoilé au printemps 2021.



Sinon, de la part d'EA, apprenez également que :



- Les ventes de Star Wars Squadrons ont surpassé les attentes.

- Apex Legends a visiblement les épaules pour dépasser le milliard de revenus d'ici le 31 mars 2021.

- UFC 4 est le plus gros succès de la série.

- Mine de rien, l'EA Play a atteint les 6,5 millions d'abonnés (il sera ensuite difficile de juger vraiment une fois inclus dans le Game Pass).