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Falcom
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Rôle Playing Kyo
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name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 04/17/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
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[Multi] Trails in the Sky 2nd Chapter / Date
Falcom




Editeur : GungHo
Developpeur : Falcom
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/Switch/NS2
Date de sortie : 17 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen.

Après avoir étouffé le coup d'État qui a secoué le royaume de Liberl, Estelle et Joshua sont enfin devenus des Égides seniors.
Mais la veille du Festival d'anniversaire de la reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'un bref : « Adieu, Estelle. »
Armée de l'harmonica de Joshua et d'une détermination inébranlable, Estelle se lance à la recherche de son partenaire à travers le continent.
Au cours de son périple, elle affronte la sinistre société Ouroboros, sortie de l'ombre pour plonger Liberl dans le chaos le plus total.
La capitale est en flammes. Un immense aéronef assombrit le ciel. La menace imminente de l'Auréole plane...
Confrontés à la plus grande crise de l'histoire de Liberl, Estelle et ses alliés se battent pour retrouver Joshua tout en déjouant les intrigues et conspirations d'Ouroboros !


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https://www.youtube.com/watch?v=hkII_nSxzkc
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    posted the 04/17/2026 at 07:26 AM by nicolasgourry
    comments (6)
    akinen posted the 04/17/2026 at 08:26 AM
    J'espère le plein de technique/compétence parce que l'on en faisait vite le tour dans le 1.
    hyoga57 posted the 04/17/2026 at 12:35 PM
    Pas de version physique sur Switch au Japon. Et là-bas, il y aura un petit bonus bien sympathique en cadeau.
    shirou posted the 04/17/2026 at 12:51 PM
    hyoga57 les costumes "Fluffy Sheep Mascot Set" ?
    snave posted the 04/17/2026 at 01:36 PM
    J'ai surkiffé le 1er volet, ce sera day one le 2ème.
    perse9 posted the 04/17/2026 at 03:21 PM
    ça commence a me donner vraiment envie...
    apollokami posted the 04/18/2026 at 11:24 AM
    Toujours GungHo à l'édition
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