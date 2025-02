Accompagnez Marona, jeune fille capable de parler aux Phantoms, lors de sa traversée du monde océan d'Ivoire, au cours de laquelle elle apportera son aide à tous ceux qui en ont besoin. Quand une flotte de vaisseaux fantômes attaque, Marona et sa nouvelle amie Apricot décident d'assembler l'équipage légendaire qui vainquit autrefois ces adversaires spectraux.Recrutez les Phantoms, liez-les à des objets, combinez-les à des Gadgets, et fusionnez-les même avec Marona pour déclencher ses capacités sensationnelles et envoyer par le fond la Shipwreck Fleet !

posted the 01/31/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry