Éditeur : Nippon Ichi Software

Développeur : Vanillaware

Genre : STR

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : 28 Juillet 2022 (Japon)

-Le jeu est sortira en démat et physique-

C'est un remaster d'un jeu sorti pour la première fois sur PlayStation 2 le 12 avril 2007 au Japon, suivi par l’Amérique du Nord le 26 juin et l’Europe le 28 septembre.Il y aura des nouveautés dont quatre nouvelles magies, un nouveau système d'arbre de compétences,un mode Difficile, une option pour accélérer la vitesse de jeu et un doublage refait.Lillet Blan était très excité.Son cœur battait la chamade depuis le moment où elle avait entendu. Lillet avait été invité à s'inscrire dans une Académie de Magie où seuls les jeunes talents étaient personnellement recherchés par les plus grands sorciers. L'école était dirigée par le célèbre sorcier, Gaminel Dore, qui avait autrefois vaincu l'archimage. Et le campus sur lequel ils étudient, la tour Silver Star, était autrefois le château de l'archimage détruit.La tour était encore pleine de mystères et de dangers non résolus, et cela attirait beaucoup de gens pour des raisons personnelles. Lillet avait ouvert son premier grimoire et commencé ses études. Mais seulement cinq jours plus tard, une catastrophe terrifiante menace l'académie et toutes les vies sont perdues. Tous sauf elle, qui avait voyagé dans le temps sans savoir pourquoi…Lillet peut-elle se rapprocher de la vérité en revivant ces jours ?Pourra-t-elle mettre fin au cauchemar à la fin de ces cinq jours ?Pour éviter une mort constante, ouvrez à nouveau les grimoires.