description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, nous revenons sur la création du chef-d'œuvre de Valve, le parcours fascinant de Gabe Newell (Gaben), ainsi que l'essor de la plateforme Steam et les polémiques qui ont marqué son lancement. Nous explorerons également l'incroyable communauté de modding et les meilleurs mods de Half-Life 2 (Black Mesa, Raising the Bar, Dark Interval etc.) qui prolongent l'aventure de Gordon Freeman avec de nouvelles campagnes exceptionnelles !