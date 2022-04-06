Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/04/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Exitium] La plus grande frustration de l'histoire du jeu vidéo (Half-Life)
Exitium Film


Dans cette vidéo, nous revenons sur la création du chef-d'œuvre de Valve, le parcours fascinant de Gabe Newell (Gaben), ainsi que l'essor de la plateforme Steam et les polémiques qui ont marqué son lancement. Nous explorerons également l'incroyable communauté de modding et les meilleurs mods de Half-Life 2 (Black Mesa, Raising the Bar, Dark Interval etc.) qui prolongent l'aventure de Gordon Freeman avec de nouvelles campagnes exceptionnelles !
https://www.youtube.com/watch?v=s4GRagKUKn0
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    posted the 09/04/2026 at 04:40 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    nicolasgourry posted the 09/04/2026 at 04:45 PM
    Shanks, ça pourrait t'intéresser.
    shanks posted the 09/04/2026 at 05:14 PM
    Jamais entendu parler de cette licence.
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