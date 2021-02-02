Gameblog 9/10

GameWave 9/10

Jdg 9/10

IGNFrance 9/10

Gamekult 8/10

ActuGaming 8/10

Numerama 7/10

JV 15/20

Compte tenu du pedigree de ses développeurs, The Blood of Dawnwalker partage de manière évidente beaucoup de points communs avec The Witcher 3. Mais il arrive toutefois à voler de ses propres ailes grâce au caractère mi-humain mi-vampire de son protagoniste, qui offre deux approches très différentes tant dans une narration à l’écriture d’excellente facture que dans deux gameplays bien distincts, et surtout une ingénieuse utilisation du cycle jour/nuit. Il pêche toutefois par une formule de monde ouvert un peu datée et un bestiaire manquant de diversité qui vient nuire à un système de combat quant à lui bien meilleur que celui de The Witcher 3. Il n’en demeure pas moins que Rebel Wolves nous propose ici un RPG dark fantasy qui n’a pas à rougir de son illustre cousin et d’un premier-né qui on l’espère enfantera d’autres bijoux dans la même veine à l’avenir.Faisant partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année 2026, et après avoir terminé l'aventure de Coen, il est aisé de dire que The Blood of Dawnwalker a tout pour se placer dans la cour des grands et peut convoiter la célèbre récompense de « Jeu de l'année ».Grâce à la nature double de son protagoniste et à sa mécanique du temps, qui n'est pas si effrayante que cela, en réalité, The Blood of Dawnwalker propose une expérience vidéoludique qui est propre à chacun, et ce, en fonction des découvertes réalisées, des actions effectuées et des quêtes entreprises.Avec un système de combat directionnel et un arbre de compétences plutôt complet, la montée en puissance de Coen se fait ressentir, alors que de nombreuses menaces se dressent sur son chemin pour sauver sa famille des griffes des vrakhirs. Une aventure empreinte d'épique et de dark fantasy attend les joueurs, prêts à affronter le temps...Oui, The Blood of Dawnwalker ressemble à The Witcher 3. Difficile de nier l'héritage et les inspirations du studio en termes d'univers et de globalité du gameplay. Mais il est aussi tellement plus que ça. Aussi ingénieux qu'addictif, son système de temporalité et de narration portée sur le choix nous transporte complètement dans un tourbillon que l'on ne veut pas voir s'arrêter. Dawnwalker a vraiment de quoi rivaliser avec les meilleurs RPG, à la fois accessible (peut-être trop ?) et suffisamment complet pour attirer le plus grand monde. Ne manque plus que ce tout petit supplément d'âme pour marquer durablement et définitivement, mais l'esprit GOTY est là.The Blood of Dawnwalker est une aventure sombre, ambitieuse et remarquablement immersive. Son histoire prenante, son univers gothique et son système alternant humanité et vampirisme lui permettent de trouver une véritable personnalité. Ses combats qui risquent de polariser, certaines quêtes secondaires moins inspirées et un pseudo monde ouvert un brin vide empêchent l’expérience d’atteindre la perfection. Pour un premier jeu, Rebel Wolves affiche une ambition impressionnante et signe un titre d’une maturité rare, capable de transformer chaque cycle en promesse et chaque décision en menace.The Blood of Dawnwalker ne révolutionne pas le RPG en monde ouvert, mais il réussit à imposer une identité suffisamment forte pour ne jamais se réduire à un simple héritier de The Witcher. Son système temporel, son ambiance gothique et sa narration à embranchements forment un ensemble cohérent. Le jeu trébuche parfois sur un monde peut être un brin trop plat et une structure encore trop familière, mais ses qualités artistiques et narratives prennent rapidement le dessus.Ceci est un 8 du cœur (d'ailleurs tiens, prends ton label). N'y voyez pas une amnésie sélective des divers défauts abordés par l'auteur de ce test : aussi embêtantes certaines de ces contraintes ont-elles pu être, elles font in fine pâle allure face à la maestria des divers facteurs de réussite ici étalés. Certes, la présentation visuelle a parfois des tendances anachroniques, et l'on retrouve quelques uns des travers majeurs de la fine équipe derrière The Witcher 3 (inventaire affreux, petit manque de variété dans les patterns et le bestiaire entre autres). Nonobstant ces déconvenances, elles ne sauraient cacher la profondeur narrative à embranchements folle dépeinte ici, aidée par un système de combat réussi, une direction artistique au poil (que ce soit visuellement ou au niveau de l'ambiance sonore) et une palette de personnages follement attachante. The Blood of Dawnwalker, c'est en essence un rappel salvateur et complètement dans l'air du temps : la clé de tout succès pour un jeu, c'est avant tout de s'assumer comme tel.Un tout petit peu trop ambitieux pour son propre bien, The Blood of Dawnwalker n’en est pas moins un très bon action-RPG où les choix ont vraiment des conséquences et où la mécanique de temps crée de l’enjeu sans donner au joueur le sentiment d’être dans un rush absolu. Les combats sont efficaces sans être transcendants, l’écriture est tout à fait au niveau sans subjuguer et les personnages croisés tout au long de l’aventure savent marquer, qu’ils soient très importants ou dans un entre-deux. Autrement dit, The Blood of Dawnwalker est un très bon premier essai dans ce nouvel univers, qui offre une vraie rejouabilité aux motivés et qui n’obtient pas une note plus élevée uniquement en raison de son état technique pré-lancement et de quelques petites options un peu datées de game design. Il faudra techniquement aller un peu plus loin pour une éventuelle suite et peaufiner l’ensemble de la formule pour lui permettre d’entrer dans la cour des grands.Pour son tout premier jeu, Rebel Wolves nous propose un vrai fils spirituel de The Witcher 3: Wild Hunt, RPG avec lequel il partage la finesse d’écriture, la volonté d’établir un univers sombre et un héros qui cache un monstre en lui. The Blood of Dawnwalker pose des bases assez solides, en termes de narration et de concept, pour devenir une saga centrée sur un héros qu’on prend beaucoup de plaisir à découvrir. Néanmoins, The Blood of Dawnwalker souffre de vrais problèmes au niveau de ses combats, dont le gameplay peine à convaincre sur la longueur. Il manque aussi d’un peu de soin dans les finitions, notamment dans la partie visuelle, entre les animations manquant de naturel et les expressions faciales d’un autre temps. En fermant les yeux sur ces quelques défauts, il s’affirmer comme un bon premier épisode.The Blood of the Dawnwalker ne manque pas de bonnes intentions sur chacun de ses aspects. La gestion du temps pour le gameplay ; la dualité humain / vampire pour le côté RPG ; le système de parade directionnelle pour les combats ; l'impact des choix... Sauf que chacun d'entre-eux sont tirés vers le bas par une réalisation moyenne, que ce soit le bestiaire trop limité ; une écriture en trait ou encore des incohérences dans le game-design. En voulant marcher à tout prix dans les traces de The Witcher 3, le jeu n'a jamais vraiment osé quitter le sentier battu. Et à force de trop regarder les pieds de son modèle au lieu de fixer son propre horizon, il finit souvent par trébucher. Sauf que Mais je sais qu'il se relèvera et, je l'espère, cette fois, que ce sera pour tracer sa propre Voie.