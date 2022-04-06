Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 08/14/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[CornPop] Demolition Man (1993)
CornPop


Pour connaitre les secrets de tournage de Demolition Man, c'est juste ici !
https://www.youtube.com/watch?v=ykLSOcH_vSk
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    kevinmccallisterrr, adamjensen
    posted the 08/14/2026 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    adamjensen posted the 08/14/2026 at 06:54 PM
    Ça, c’est du film.
    Et un de mes préférés.
    C’est un des meilleurs films de Stallone et de Wesley Snipes pour moi.
    Un très bon film d’action, et marrant aussi.
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