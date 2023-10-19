À l’approche de sa sortie, un petit récap s’impose pour le très charmant Orbitals, premier jeu du studio tokyoïte Shapefarm, et édité par Kepler Interactive, celui ci nous invite dans une aventure spatiale coopérative à deux joueurs, aux côtés de Maki et Omura, deux explorateurs qui feront tout pour sauver leur station piégée dans une tempête spatiale. Son gameplay combine plateforme, action et énigmes dans des environnements uniques ; le titre se démarque par sa direction artistique et son esthétique, qui évoquent les animes japonais des années 80 et 90, résultat d'un travail méticuleux et d'une collaboration avec le studio Massket.
Le directeur artistique Marcos Ramos résume le cœur du projet en une question :
« En quoi cela contribue-t-il à créer une expérience d’anime rétro pour deux joueurs ? »
Que ce soit par ces décors, son animation expressive et sa bande-son, la conception d'Orbitals débute par des croquis au crayon et à la plume, avant d'intégrer les arrière-plans réalisés dans Rebelle, les personnages dans Procreate, les animations 2D et effets spéciaux via Blender, sans oublier les vidéos dans Resolve et les scénarios dans FadeIn.
Plongée au cœur de l'univers de l’animation des années 80, l’animateur en chef Taliesan Arnold a notamment cherché un moyen de décortiquer cette approche de l'animation pour pouvoir l’intégrer plus facilement dans l’animation 3d du titre.
Vous l’aurez compris, Orbitals met l’accent sur cette aventure partagée, la réussite des casse-tête, des obstacles et séquence d'action réclameront synchronisation, dialogue et collaboration, le tout est soutenu par des défis et niveaux plus ou moins variés. Les deux personnages disposeront d'outils et d'équipements spécifiques pour avancer en duo.
Orbitals dispose également d’un doublage entièrement en français, on retrouve Amandine Barbier qui incarne Maki, Victor Niverd interprète Omura, Pascal Gimenez se glisse dans la peau de Togen, Brigitte Lecordier prête sa voix à Kinakoko et Jean-Christophe Acquaviva donne vie à Jaga. Coté japonais : Risa Kageyama (Yu-Gi-Oh) doublera Maki, et Ryota Ōsaka (Marco dans SNK) jouera Omura.
Orbitals est attendu le 3 septembre en exclusivité sur la Switch 2 et supportera l’option GameShare, idéale pour partager sa partie en local avec une autre Switch.
maintenant je me trompe peut être mais j'ai quand même quelque doute, surtout avec d'autre jeu (comme vivarium lui aussi très joli) qui reprennent justement des style graphique des animes des année 70 a 90... sans parler que même si le studio est basé a tokyo , voila a quoi ressemble la team
http://x.com/OrbitalsGame/status/2039253682844496290
alors ca ne prouve rien mais ca laisse quand même des doutes
j'aurai aimé le jeu avec cette DA en mode solo.