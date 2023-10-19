profile
Orbitals
4
Likers
name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Manga - Verse
13
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 07/19/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 605
visites since opening : 1202485
subscribers : 17
bloggers : 7
channel
all
Orbitals : les infos à retenir
JV


À l’approche de sa sortie, un petit récap s’impose pour le très charmant Orbitals, premier jeu du studio tokyoïte Shapefarm, et édité par Kepler Interactive, celui ci nous invite dans une aventure spatiale coopérative à deux joueurs, aux côtés de Maki et Omura, deux explorateurs qui feront tout pour sauver leur station piégée dans une tempête spatiale. Son gameplay combine plateforme, action et énigmes dans des environnements uniques ; le titre se démarque par sa direction artistique et son esthétique, qui évoquent les animes japonais des années 80 et 90, résultat d'un travail méticuleux et d'une collaboration avec le studio Massket.



Le directeur artistique Marcos Ramos résume le cœur du projet en une question :

« En quoi cela contribue-t-il à créer une expérience d’anime rétro pour deux joueurs ? »

Que ce soit par ces décors, son animation expressive et sa bande-son, la conception d'Orbitals débute par des croquis au crayon et à la plume, avant d'intégrer les arrière-plans réalisés dans Rebelle, les personnages dans Procreate, les animations 2D et effets spéciaux via Blender, sans oublier les vidéos dans Resolve et les scénarios dans FadeIn.

Plongée au cœur de l'univers de l’animation des années 80, l’animateur en chef Taliesan Arnold a notamment cherché un moyen de décortiquer cette approche de l'animation pour pouvoir l’intégrer plus facilement dans l’animation 3d du titre.



Vous l’aurez compris, Orbitals met l’accent sur cette aventure partagée, la réussite des casse-tête, des obstacles et séquence d'action réclameront synchronisation, dialogue et collaboration, le tout est soutenu par des défis et niveaux plus ou moins variés. Les deux personnages disposeront d'outils et d'équipements spécifiques pour avancer en duo.

Orbitals dispose également d’un doublage entièrement en français, on retrouve Amandine Barbier qui incarne Maki, Victor Niverd interprète Omura, Pascal Gimenez se glisse dans la peau de Togen, Brigitte Lecordier prête sa voix à Kinakoko et Jean-Christophe Acquaviva donne vie à Jaga. Coté japonais : Risa Kageyama (Yu-Gi-Oh) doublera Maki, et Ryota Ōsaka (Marco dans SNK) jouera Omura.

Orbitals est attendu le 3 septembre en exclusivité sur la Switch 2 et supportera l’option GameShare, idéale pour partager sa partie en local avec une autre Switch.



https://www.orbitalsgame.com/
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    wickette, kisukesan, newtechnix, aozora78, oreillesal
    posted the 07/19/2026 at 04:14 PM by yanssou
    comments (9)
    keiku posted the 07/19/2026 at 04:40 PM
    j'aime beaucoup la DA, même si pour le coup, je suspecte fortement de l'ia... ( ce qui ne me gène pas en soi)
    mwaka971 posted the 07/19/2026 at 04:44 PM
    On attendra qu'il sorte sur d autres supports
    mooplol posted the 07/19/2026 at 05:25 PM
    Banger j’espere, day one pour moi. Full cartouche en plus
    suzukube posted the 07/19/2026 at 06:04 PM
    keiku ah oui, kess ki te fait penser à de l'ia par curiosité?
    keiku posted the 07/19/2026 at 06:23 PM
    suzukube la DA qui semble être un mix de plusieurs dessinateur japonais par exemple, sur l'image ou la fille fait un signe de la main avec son gant, quand on regarde la vidéo (la première qui a été présenté), on remarque qu'en fait le doigt qui sort du gant n'est pas son pouce mais son petit doigt qui est détaché du reste ce qui n'est pas logique artistiquement surtout sur l'animation, c'est assez flagrant...

    maintenant je me trompe peut être mais j'ai quand même quelque doute, surtout avec d'autre jeu (comme vivarium lui aussi très joli) qui reprennent justement des style graphique des animes des année 70 a 90... sans parler que même si le studio est basé a tokyo , voila a quoi ressemble la team

    http://x.com/OrbitalsGame/status/2039253682844496290

    alors ca ne prouve rien mais ca laisse quand même des doutes
    oreillesal posted the 07/19/2026 at 07:20 PM
    On croise très fort les doigts, ça donne très envie.
    taiko posted the 07/19/2026 at 08:04 PM
    keiku c'est pour pouvoir se gratter l'oreille
    gasmok2 posted the 07/20/2026 at 07:42 AM
    Le jeu que j'attends le plus en septembre
    malroth posted the 07/20/2026 at 08:17 AM
    mon probleme c'est que c'est un jeu coop imposé.

    j'aurai aimé le jeu avec cette DA en mode solo.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo