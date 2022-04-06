Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 07/02/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[CornPop] The Faculty (1998)
CornPop


Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de The Faculty ( 1998 ), le film de science-fiction horrifique réalisé par Robert Rodriguez et écrit par Kevin Williamson, le scénariste de Scream. Mélange explosif entre film d’invasion extraterrestre, teen movie et hommage aux classiques de la science-fiction des années 50, le long-métrage est devenu au fil des années un véritable film culte de la fin des années 90.
https://www.youtube.com/watch?v=rJLjOh53YAw
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    posted the 07/02/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    aeris201 posted the 07/02/2026 at 07:04 PM
    J'en garde pas un grand souvenir cinematographique mais c'est dans ce film que j'ai decouvert l'excellente chanson "The Kids Aren't Alright" du groupe Offspring
    shinz0 posted the 07/02/2026 at 07:11 PM
    Vu pendant la fête du cinéma 98, j'avais adoré c'était une bonne surprise
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