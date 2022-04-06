description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de The Faculty ( 1998 ), le film de science-fiction horrifique réalisé par Robert Rodriguez et écrit par Kevin Williamson, le scénariste de Scream. Mélange explosif entre film d’invasion extraterrestre, teen movie et hommage aux classiques de la science-fiction des années 50, le long-métrage est devenu au fil des années un véritable film culte de la fin des années 90.