La presse dénote...Presse Start
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Super Mario Bros. Wonder
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name : Super Mario Bros. Wonder
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
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La presse des tests ou pas...
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name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 03/25/2026
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
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articles : 281
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[NS2] Super Mario Bros. Wonder NS2 Edition / Quelques tests...
NS2


Metacritic 86% -Pour l'instant-
( 31 Positives / 6 Mitigées / 0 Négative)
OpenCritic 84% -Pour l'instant-

Gameblog 10/10
Toujours aussi frais et inventif, Super Mario Bros Wonder fait un retour gagnant sur Nintendo Switch 2. La formule brillante de 2023 est préservée au profit d’améliorations visuelles et de nouveaux contenus annexes. On découvre avec bonheur le Parc Bellabel, ses mini-jeux et ses quelques secrets. Même si cette zone inédite ne peut s’expérimenter qu’en multijoueur, l’aventure solo reste toujours aussi impeccable et s’enorgueillit désormais d’autres figures pour prêter main forte au Royaume des Fleurs. Cette nouvelle mouture s’adresse avant tout à celles et ceux qui n’auraient jamais joué à la version originale ou aux fans friands d’expériences multi.

JV 18/20
Difficile de rédiger un test complet quand les grandes forces du jeu en question tournent autour de la surprise. Mais avec Super Mario Bros. Wonder, Nintendo livre une prestation quasi-parfaite. Presque quinze après New Super Mario Bros. Wii, ce nouvel épisode fait renouer la série de jeux plateformes en 2D avec l’exceptionnel. Tout en lui restant fidèle comme en gardant son gameplay diablement simple et efficace, il apporte des nouvelles idées qui font mouche. Toute la réalisation fait penser à une comédie musicale qui ne cesse d’éblouir le joueur tant dans la forme que dans le fond. Mario est bien parti au pays des merveilles, et nous avec.

Gamergen 18/20
Au final, cette version Switch 2 s’impose comme une véritable célébration du jeu à plusieurs. Grâce à sa richesse de contenu, ses idées malignes comme le GameShare et son accessibilité exemplaire, elle garantit des heures et des heures de pur plaisir en groupe. Que ce soit entre amis ou en famille, le parc Bellabel devient rapidement le théâtre de fous rires à répétition. Une édition généreuse, conviviale et terriblement efficace, qui rappelle pourquoi Mario reste une référence absolue quand il s’agit de jouer ensemble. Au final, cette édition s’impose comme la version ultime du jeu. Plus belle, plus riche et plus conviviale, elle transforme une excellente base en expérience incontournable. Une aventure qui ne se contente pas de divertir, elle rassemble !

GAC 9/10
Au final, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park est bien plus qu’une simple réédition : c’est une version enrichie, généreuse et intelligemment pensée qui améliore l’expérience sur tous les plans. Entre les nouveaux contenus, les ajouts en multijoueur, les options d’accessibilité et les améliorations techniques, Nintendo réussit à redonner un réel second souffle à un jeu déjà excellent. À mes yeux, il s’agit tout simplement du meilleur titre à avoir reçu le traitement « Nintendo Switch 2 Edition » jusqu’à présent, et d’un incontournable autant pour les nouveaux joueurs que pour ceux qui souhaitent replonger au royaume des Fleurs.

Tests en vidéo
IGNUS 8/10
JVM 14/20

PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure
https://www.youtube.com/watch?v=E2bnsJU5Pso
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    posted the 03/25/2026 at 01:30 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    rogeraf posted the 03/25/2026 at 01:32 PM
    Je prend l'extension demain. Ca va etre cool ce contenu
    pharrell posted the 03/25/2026 at 01:36 PM
    Je vais tout juste finir l'édition Switch 1 ce soir ou demain

    Je pourrais enchainer avec le parc Bellabel via l'extension!

    Ca va remettre un peu la lumière sur ce jeu je trouve qu'il a été un peu sous-exposé à sa sortie.

    C'est toujours un grand plaisir de jouer à un Super Mario, je vois pas comment tu peux te faire chier devant ce jeu...
    aeris696 posted the 03/25/2026 at 01:37 PM
    Le retour du roi Mario a la veille de son grand retour au cinoche
    zerdow posted the 03/25/2026 at 01:53 PM
    Mouais bof , il est bien en dessous des épisodes « New » a mon goût. Jamais je ne met 20€ dans cette upgrade. A moins d’une très très grosse surprise à la sortie.
    taiko posted the 03/25/2026 at 01:54 PM
    pharrell sous exposé sérieusement?
    J'aurais dit surexposé plutôt par rapport aux qualités du titre.
    kidicarus posted the 03/25/2026 at 01:55 PM
    On est bien d'accord, il n'y a pas de nouveaux mondes dans cette extension ?
    fdestroyer posted the 03/25/2026 at 01:56 PM
    kidicarus Tristement non, sinon j'aurai vraiment été intéressé.
    rogeraf posted the 03/25/2026 at 02:12 PM
    kidicarus des nouveaux modes et levels multi (17 je crois), + nouveau persos
    cyr posted the 03/25/2026 at 02:15 PM
    Je l'ai pas fait sur switch, donc j'etais intéressé. Mais 20 balle de plus, non merci. Au pire je prendrais la version switch 1.
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