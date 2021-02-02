Gameblog 10/10

JV 18/20

Gamergen 18/20

GAC 9/10

Toujours aussi frais et inventif, Super Mario Bros Wonder fait un retour gagnant sur Nintendo Switch 2. La formule brillante de 2023 est préservée au profit d’améliorations visuelles et de nouveaux contenus annexes. On découvre avec bonheur le Parc Bellabel, ses mini-jeux et ses quelques secrets. Même si cette zone inédite ne peut s’expérimenter qu’en multijoueur, l’aventure solo reste toujours aussi impeccable et s’enorgueillit désormais d’autres figures pour prêter main forte au Royaume des Fleurs. Cette nouvelle mouture s’adresse avant tout à celles et ceux qui n’auraient jamais joué à la version originale ou aux fans friands d’expériences multi.Difficile de rédiger un test complet quand les grandes forces du jeu en question tournent autour de la surprise. Mais avec Super Mario Bros. Wonder, Nintendo livre une prestation quasi-parfaite. Presque quinze après New Super Mario Bros. Wii, ce nouvel épisode fait renouer la série de jeux plateformes en 2D avec l’exceptionnel. Tout en lui restant fidèle comme en gardant son gameplay diablement simple et efficace, il apporte des nouvelles idées qui font mouche. Toute la réalisation fait penser à une comédie musicale qui ne cesse d’éblouir le joueur tant dans la forme que dans le fond. Mario est bien parti au pays des merveilles, et nous avec.Au final, cette version Switch 2 s’impose comme une véritable célébration du jeu à plusieurs. Grâce à sa richesse de contenu, ses idées malignes comme le GameShare et son accessibilité exemplaire, elle garantit des heures et des heures de pur plaisir en groupe. Que ce soit entre amis ou en famille, le parc Bellabel devient rapidement le théâtre de fous rires à répétition. Une édition généreuse, conviviale et terriblement efficace, qui rappelle pourquoi Mario reste une référence absolue quand il s’agit de jouer ensemble. Au final, cette édition s’impose comme la version ultime du jeu. Plus belle, plus riche et plus conviviale, elle transforme une excellente base en expérience incontournable. Une aventure qui ne se contente pas de divertir, elle rassemble !Au final, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park est bien plus qu’une simple réédition : c’est une version enrichie, généreuse et intelligemment pensée qui améliore l’expérience sur tous les plans. Entre les nouveaux contenus, les ajouts en multijoueur, les options d’accessibilité et les améliorations techniques, Nintendo réussit à redonner un réel second souffle à un jeu déjà excellent. À mes yeux, il s’agit tout simplement du meilleur titre à avoir reçu le traitement « Nintendo Switch 2 Edition » jusqu’à présent, et d’un incontournable autant pour les nouveaux joueurs que pour ceux qui souhaitent replonger au royaume des Fleurs.