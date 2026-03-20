description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : NIS America
Développeur : IKINAGAMES
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 21 Mai 2026
Langues : Français / Coréen / Anglais / Japonais.
Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les conséquences d'une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida cherche à s'échapper vers les étoiles, mais une attaque soudaine menée par un robot géant déclenche une série d'événements qui changeront sa vie – et le destin de Bitter – à jamais.