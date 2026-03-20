Editeur : NIS America

Développeur : IKINAGAMES

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2

Date de sortie : 21 Mai 2026

Langues : Français / Coréen / Anglais / Japonais.

Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les conséquences d'une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida cherche à s'échapper vers les étoiles, mais une attaque soudaine menée par un robot géant déclenche une série d'événements qui changeront sa vie – et le destin de Bitter – à jamais.