profile
NIS America
12
Likers
name : NIS America
group information
Rôle Playing Kyo
96
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 03/20/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 629
visites since opening : 2381733
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] Starbites / Date de sortie
RPG




Editeur : NIS America
Développeur : IKINAGAMES
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 21 Mai 2026
Langues : Français / Coréen / Anglais / Japonais.

Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les conséquences d'une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida cherche à s'échapper vers les étoiles, mais une attaque soudaine menée par un robot géant déclenche une série d'événements qui changeront sa vie – et le destin de Bitter – à jamais.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=31MWemHY6WA
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/20/2026 at 09:10 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    slyder posted the 03/20/2026 at 09:54 AM
    Fallait peut-être faire une étude de marché sur le titre =>[]
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo