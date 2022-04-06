Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[CornPop] The Thing (1982)
CornPop


Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de The Thing, le chef-d'œuvre glacial et paranoïaque réalisé par John Carpenter en 1982. Aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands films d’horreur et de science-fiction de tous les temps, le film a pourtant connu un échec brutal à sa sortie. Entre effets spéciaux révolutionnaires signés Rob Bottin, tournage éprouvant dans des conditions extrêmes, paranoïa omniprésente et rejet critique initial… découvrez comment ce film est passé de flop incompris à véritable monument du cinéma fantastique !
https://www.youtube.com/watch?v=zrZPz40mKH0
    adamjensen posted the 03/05/2026 at 07:53 PM
    Un chef-d'œuvre, ce film.
    J'ai aussi halluciné sur les effets spéciaux (qui n'en sont pas) la première fois que je l'ai vu, et il a super bien vieilli.
    Même aujourd'hui, il reste génial et est toujours largement regardable.
