AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je reviens sur les secrets de tournage de The Thing, le chef-d'œuvre glacial et paranoïaque réalisé par John Carpenter en 1982. Aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands films d’horreur et de science-fiction de tous les temps, le film a pourtant connu un échec brutal à sa sortie. Entre effets spéciaux révolutionnaires signés Rob Bottin, tournage éprouvant dans des conditions extrêmes, paranoïa omniprésente et rejet critique initial… découvrez comment ce film est passé de flop incompris à véritable monument du cinéma fantastique !
J'ai aussi halluciné sur les effets spéciaux (qui n'en sont pas) la première fois que je l'ai vu, et il a super bien vieilli.
Même aujourd'hui, il reste génial et est toujours largement regardable.