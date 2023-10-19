Actu Manga / Anime
OFFICIEL: UN NOUVEL ANIMÉ « NEON GENESIS EVANGELION » a été annoncé par le studio Khara et CloverWorks !
Ce projet sera écrit par Yoko Taro (Nier Automata) et réalisé par Kazuya Tsurumaki (Evangelion) & Toko Yatabe (Chainsaw Man Reze) !
tags :
posted the 02/23/2026 at 11:55 AM by rendan
Sinon assez déçu de l'annonce ; SPOIL :
La fin du 4eme film soiligne en gras que le monde se porte bien mieux sans Eva et c'est symbolisé par la scène où tous les Eva sont crucifié 1 a 1 pour montrer que l'œuvre est complète..
M'enfin si ça leur chante de remettre une pièce dans la machine ; me concernant suivant la série de Anno depuis 98 j'en ai fini
Il vont la traîter comment la scène avec Asuka dans le coma et l'autre qui se termine dans les draps ?
Jamais compris l'engouement autour de cette série.
C'est trop perché (et malsain) pour mes quelques neurones...
guiguif compare pas les torchons et les serviettes.
Au moins avec le cast on sait qu'il va yaura un travail artistique sur le fond et la forme, qu'on aime ou pas .
oreillesal Si c'est un remake de l'anime il y aura pas cette scène puisqu'elle est dans le film, et si ils décident d'adapter ce passage, ça pourrait tout simplement être corrigé comme dans le manga.
Yoko Taro c’est cool, mais y’a moyen qu’il parte aussi dans des délires vu comment il est facile de finir ses oeuvres sans en comprendre la moitié.
J’suis content perso mais j’aurai aimé qu’un jour quelqu’un fasse un spin-off soft avec une vraie conclusion sans fin du monde.
Les 3 derniers films d’ailleurs ressemblent beaucoup au dernier matrix en terme de « on va absolument pas vous donner ce que vous voulez ».
personne ....
il a expliqué dans des miliers d'interivews l'état dans lequel il etait quand il a créer end of eva ;
pareil pour le traitement de misato ; si elle embrasse shinji en lui promettant de coucher avec a son retour c'est une réponse aux otaku qui lui ont cassé les couilles
1 : remettre aux bons endroit les arcs naratifs
2 : mieux finir le traitement de misato et d'asuka (ou il s'est laissé allé à répondre artistiquement aux menaces de morts)