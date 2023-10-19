Actu Manga / Anime

OFFICIEL: UN NOUVEL ANIMÉ « NEON GENESIS EVANGELION » a été annoncé par le studio Khara et CloverWorks !



Ce projet sera écrit par Yoko Taro (Nier Automata) et réalisé par Kazuya Tsurumaki (Evangelion) & Toko Yatabe (Chainsaw Man Reze) !