name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 02/23/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 483
visites since opening : 917978
subscribers : 16
bloggers : 7
OFFICIEL: UN NOUVEL ANIMÉ "NEON GENESIS EVANGELION" ANNONCÉ !
Actu Manga / Anime
OFFICIEL: UN NOUVEL ANIMÉ « NEON GENESIS EVANGELION » a été annoncé par le studio Khara et CloverWorks !

Ce projet sera écrit par Yoko Taro (Nier Automata) et réalisé par Kazuya Tsurumaki (Evangelion) & Toko Yatabe (Chainsaw Man Reze) !
Adala news - https://adala-news.fr/2026/02/un-nouvel-anime-evangelion-annonce/
    3
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, newtechnix, yanssou
    posted the 02/23/2026 at 11:55 AM by rendan
    comments (21)
    lion93 posted the 02/23/2026 at 12:00 PM
    Monaca le groupe de Okabe fera les musiques aussi.
    vyse posted the 02/23/2026 at 12:07 PM
    Bah voilà la dernière fois quelqu'un se demandait ce que faisait Yoko taro..

    Sinon assez déçu de l'annonce ; SPOIL :
    La fin du 4eme film soiligne en gras que le monde se porte bien mieux sans Eva et c'est symbolisé par la scène où tous les Eva sont crucifié 1 a 1 pour montrer que l'œuvre est complète..
    M'enfin si ça leur chante de remettre une pièce dans la machine ; me concernant suivant la série de Anno depuis 98 j'en ai fini
    shirou posted the 02/23/2026 at 12:08 PM
    Y a des truc auquel faut pas toucher... autant je suis fan de Yoko Taro autant pour Eva je suis pas sur d'arriver à accepter quelqu'un chose qui vienne pas d'Hideaki Anno.
    yanssou posted the 02/23/2026 at 12:15 PM
    Vif
    guiguif posted the 02/23/2026 at 12:16 PM
    Les fans d'Evangelion vont avoir leur DBS
    oreillesal posted the 02/23/2026 at 12:22 PM
    C'est un remake ?
    Il vont la traîter comment la scène avec Asuka dans le coma et l'autre qui se termine dans les draps ?
    Jamais compris l'engouement autour de cette série.
    C'est trop perché (et malsain) pour mes quelques neurones...
    burningcrimson posted the 02/23/2026 at 12:24 PM
    Écrit par Yoko Taro ? i
    rbz posted the 02/23/2026 at 12:27 PM
    J'ai hâte.

    guiguif compare pas les torchons et les serviettes.

    Au moins avec le cast on sait qu'il va yaura un travail artistique sur le fond et la forme, qu'on aime ou pas .
    5120x2880 posted the 02/23/2026 at 12:37 PM
    Ça pourrait être l'occasion d'adapter le manga, qui lui même adapte le premier anime en étant beaucoup plus clair.

    oreillesal Si c'est un remake de l'anime il y aura pas cette scène puisqu'elle est dans le film, et si ils décident d'adapter ce passage, ça pourrait tout simplement être corrigé comme dans le manga.
    rbz posted the 02/23/2026 at 12:39 PM
    5120x2880 je vois pas l'intérêt d'adapter le manga avec yoko taro a la narration .. pour le remake c'est pareil. ça sera une prod indépendante je pense.
    bladagun posted the 02/23/2026 at 12:53 PM
    Qu'ils ne fassent pas d'opening tout court, tu ne peut pas passer après la musique de l'original, ou bien qu'ils la reprenne
    edarn posted the 02/23/2026 at 12:53 PM
    Avec autre chose que Shinji... Rarement vu un perso qui sert autant à rien.
    5120x2880 posted the 02/23/2026 at 01:02 PM
    rbz Ça pourrait être l'occasion, que tu y voies un intérêt ou pas, mon commentaire est indépendant de ce que tu trouves intéressant. Techniquement ça pourrait même être l'occasion de supprimer Shinji (et là, j’y vois un gros intérêt pour ma part, beaucoup plus que d'avoir Yoko Taro à la narration). Mais je ne fais pas de prédiction, j’émets juste une hypothèse à la cool.
    captainjuu posted the 02/23/2026 at 01:09 PM
    J'suis pas un immense fan des Rebuild, mais je comprenais l'utilité de la proposition et la fin justifie un peu l'ensemble. Là, je pars dubitatif, je vois pas ce qu'on peut raconter de plus, à part pour vendre de nouvelles figurines... le premier trailer montrera vite les intentions derrière ce projet que personne ne demandait vraiment : on verra.
    ganon29 posted the 02/23/2026 at 01:12 PM
    Mouais... rien ne vaut l'animation des années 90.
    raioh posted the 02/23/2026 at 01:18 PM
    Il y a moyen que ça soit bien mieux que l'anime d'origine ultra surcôté
    akinen posted the 02/23/2026 at 01:24 PM
    Le manga était cool c’est vrai par rapport à l’anime. Perso j’ai tout regardé et tout fini par être gaché sur des tonnes de mystères cryptiques sur la chrétienté et autres délires.

    Yoko Taro c’est cool, mais y’a moyen qu’il parte aussi dans des délires vu comment il est facile de finir ses oeuvres sans en comprendre la moitié.

    J’suis content perso mais j’aurai aimé qu’un jour quelqu’un fasse un spin-off soft avec une vraie conclusion sans fin du monde.

    Les 3 derniers films d’ailleurs ressemblent beaucoup au dernier matrix en terme de « on va absolument pas vous donner ce que vous voulez ».
    kikoo31 posted the 02/23/2026 at 01:31 PM
    qui a demander un remake d evangelion qui ??
    personne ....
    vyse posted the 02/23/2026 at 02:08 PM
    oreillesal cette scene n'a été crée que pour répondre aux menaces de mort qu'il a recu suite aux 2 épisodes qui ont fait polémique ; en gros "tenez vous voulez du fan service ? c'est ca que vous voulez ? je vous la met a poil et branlez vous devant"
    il a expliqué dans des miliers d'interivews l'état dans lequel il etait quand il a créer end of eva ;
    pareil pour le traitement de misato ; si elle embrasse shinji en lui promettant de coucher avec a son retour c'est une réponse aux otaku qui lui ont cassé les couilles
    vyse posted the 02/23/2026 at 02:09 PM
    oreillesal le rebuild of eva lui permettait de finir correctement en :
    1 : remettre aux bons endroit les arcs naratifs
    2 : mieux finir le traitement de misato et d'asuka (ou il s'est laissé allé à répondre artistiquement aux menaces de morts)
    shirou posted the 02/23/2026 at 02:14 PM
    Apres, si sa se trouve (et j'espère) ils vont juste faire comme Gundam, une série dans une univers parallèle avec des Eva mais sans lien avec l'histoire principale et sans Shinji Asuka et Rei
