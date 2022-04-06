description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Dans cette vidéo, je vous propose une grande rétrospective sur Les Valeurs de la famille Addams (1993), la suite encore plus mordante du film culte consacré à la famille la plus délicieusement macabre du cinéma. Plus sombre, plus drôle et plus irrévérencieux, ce deuxième opus pousse l’humour noir, la satire familiale et l’esprit gothique à leur paroxysme.
Et l'actrice qui joue morticia, apparemment a vécu un enfer a cause de sont corser....