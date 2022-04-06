Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 02/05/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 679
visites since opening : 1088299
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[CornPop] Les valeurs de la famille Addams (1993)
CornPop


Dans cette vidéo, je vous propose une grande rétrospective sur Les Valeurs de la famille Addams (1993), la suite encore plus mordante du film culte consacré à la famille la plus délicieusement macabre du cinéma. Plus sombre, plus drôle et plus irrévérencieux, ce deuxième opus pousse l’humour noir, la satire familiale et l’esprit gothique à leur paroxysme.
https://www.youtube.com/watch?v=E2exXAD51Jk
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    elcidfx
    posted the 02/05/2026 at 08:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    cyr posted the 02/05/2026 at 09:14 PM
    Le pire, c'est grâce a l'actrice qui joue mercredi .......ça aurai put être pire..
    Et l'actrice qui joue morticia, apparemment a vécu un enfer a cause de sont corser....
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo