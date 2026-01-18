Editeur : Nis America

Developpeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch/NS2

Langues : Japonais / Anglais

La fin annoncée du continent de Zemuria approche, tout comme la première aventure spatiale de l'humanité. La soudaine invitation de Marduk à coopérer à une série d'exercices de haute technologie mettent Van Arkride, le Ashen Chevalier Rean Schwarzer et le Father Kevin Graham au contact des secrets les plus enfouis de Zemuria.Leurs chemins ont beau être différents, mais leur but est bel et bien le même : savoir ce qu'il y a au-delà de l'horizon.