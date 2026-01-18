description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
La fin annoncée du continent de Zemuria approche, tout comme la première aventure spatiale de l'humanité. La soudaine invitation de Marduk à coopérer à une série d'exercices de haute technologie mettent Van Arkride, le Ashen Chevalier Rean Schwarzer et le Father Kevin Graham au contact des secrets les plus enfouis de Zemuria.
Leurs chemins ont beau être différents, mais leur but est bel et bien le même : savoir ce qu'il y a au-delà de l'horizon.