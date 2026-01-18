profile
NIS America
12
Likers
name : NIS America
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 01/18/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 622
visites since opening : 2320476
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] The Legend of Heroes : T.B.T.H / Lancement
Nippon Ichi Software




Editeur : Nis America
Developpeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch/NS2
Langues : Japonais / Anglais

La fin annoncée du continent de Zemuria approche, tout comme la première aventure spatiale de l'humanité. La soudaine invitation de Marduk à coopérer à une série d'exercices de haute technologie mettent Van Arkride, le Ashen Chevalier Rean Schwarzer et le Father Kevin Graham au contact des secrets les plus enfouis de Zemuria.
Leurs chemins ont beau être différents, mais leur but est bel et bien le même : savoir ce qu'il y a au-delà de l'horizon.


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 82% IGNFrance 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=yliigpuKWjA
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/18/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    olex posted the 01/18/2026 at 10:13 AM
    Ça marque le début de la fin pour cet arc sur Zemuria et indirectement celui initié depuis le premier Cold Steel. J'espère qu'au vu du succès du remake de Trails in the Sky, NISA se sorte enfin les doigts pour reproposer de nouveau une localisation française sur les prochains, surtout si on passe sur une nouvelle intrigue et même si l'adaptation française de CSIII comportait pas mal d'approximations. Il y a un monde où NISA n'a plus la cession de sous-licence sur les prochains Falcom (déjà séparés par Aksys, Marvelous et maintenant Gung Ho), mais à défaut d'en savoir plus...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo