Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 12/06/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 663
visites since opening : 1031789
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[CornPop] S.O.S Fantômes 1&2 (1984-1989)
CornPop


Ils font partie des films les plus cultes des années 80. Une saga fantastique devenue un véritable phénomène mondial : S.O.S Fantômes 1 & 2 !
Dans cette vidéo, je vous plonge dans les coulisses incroyables de ces deux films mythiques, de leur création chaotique à leur triomphe au cinéma, en passant par les innovations techniques, les effets spéciaux révolutionnaires et les secrets de tournage qui ont marqué l’histoire du cinéma.
https://www.youtube.com/watch?v=fEAhYifCDAs
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    walterwhite
    posted the 12/06/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    walterwhite posted the 12/06/2025 at 07:59 PM
    Excellente vidéo merci. Ces 2 films ont marqué mon enfance
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo