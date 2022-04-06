description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Ils font partie des films les plus cultes des années 80. Une saga fantastique devenue un véritable phénomène mondial : S.O.S Fantômes 1 & 2 !
Dans cette vidéo, je vous plonge dans les coulisses incroyables de ces deux films mythiques, de leur création chaotique à leur triomphe au cinéma, en passant par les innovations techniques, les effets spéciaux révolutionnaires et les secrets de tournage qui ont marqué l’histoire du cinéma.