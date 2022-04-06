



Les jump scares, c’est nul et trop facile ? C’est vrai que le coup de la porte qui s’ouvre dans un coup de vent ou du tueur qui sort d’un placard dans un gros “boum” avec la musique qui s’emballe derrière pour faire sursauter tout le monde, on en a soupé, et l’effet a bien perdu de sa superbe. Pourtant, lorsqu’il est mis en scène avec intelligence, le jump scare peut devenir un outil de terreur redoutable... C’est, par exemple, le cas dans le film Insidious, réalisé par James Wan et sorti en 2010. Comment ce film a-t-il réussi à marquer les esprits à travers une séquence iconique qui est devenue, depuis, une référence incontournable du jump scare ? Petite analyse de mise en scène d’une fabrique redoutable de la peur.





Qui n'a pas été traumatisé par le sinistre clown de Stephen King, Pennywise, ou Grippe-Sou en français ? Entre le roman publié en 1986, la mini-série Ça : Il est revenu des années 90 et les deux films Ça sortis en 2017 et 2019, ce monstre hante pas mal de cauchemars. Et ça ne risque pas de s'arrêter puisque la série Ça : Bienvenue à Derry, actuellement diffusée sur HBO Max, remonte aux origines du clown. Mais pourquoi cette créature est-elle si flippante ? Que cache t-elle, et pourquoi n'est-elle pas un monstre comme les autres ? On décrypte ce grandiose cauchemar.