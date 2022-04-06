Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 11/03/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
[Culture Pop Atomique] Le Prince de Bel-Air
Culture Pop Atomique


Le Prince de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) est une série télévisée américaine en 148 épisodes de 22 minutes, diffusée entre le 10 septembre 1990 et le 20 mai 1996 sur le réseau NBC. En France, la série a été diffusée à partir de 1992 dans l'émission Giga sur Antenne 2. Elle a révélé au monde entier le talent de l'acteur Will Smith.
https://www.youtube.com/watch?v=EVTGq4Eo1Cw
    posted the 11/03/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    micheljackson posted the 11/03/2025 at 06:37 PM
    Quel bonheur c'était de rentrer de l'école et de regarder cette série, ce que j'ai pu me marrer devant, je me souviens qu'avec des copains de primaire on se saluait de la même façon que Will et Jazz, c'était le bon temps
    https://www.youtube.com/watch?v=alPg894tJrI
    cyr posted the 11/03/2025 at 07:20 PM
    Will Smith a cette époque, devait avoir encore les pieds sur terre.

    Men in Black, i robot (sauf le nom du robot), indépendance day, le film ou il joue un futur requin de wall street, bad boy etc etc

    Oui c'est un grand acteur, mais malheureusement pour beaucoup de producteurs, il est pas donné....
    marcelpatulacci posted the 11/03/2025 at 07:23 PM
    Il y a des sitcom que j'ai kiffé mais qui ont mal vieilli comme Friends mais Bel-Air encore maintenant j'adore. Mon sitcom préférer avec Mariés et deux enfants.

    cyr ben il a prit de la valeur avec le temps, surtout aprés 2008. C'est d'ailleurs parce qu'il coûtait super cher qu'ils ont pas pu l'intégrer dans Independence Day 2. MAIS BON, aprés l'affaire de la gifle, c'est a lui de payé pour joué dans les films maintenant En tout cas il est toujours blacklisté pour beaucoup.
