Le Prince de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) est une série télévisée américaine en 148 épisodes de 22 minutes, diffusée entre le 10 septembre 1990 et le 20 mai 1996 sur le réseau NBC. En France, la série a été diffusée à partir de 1992 dans l'émission Giga sur Antenne 2. Elle a révélé au monde entier le talent de l'acteur Will Smith.
https://www.youtube.com/watch?v=alPg894tJrI
Men in Black, i robot (sauf le nom du robot), indépendance day, le film ou il joue un futur requin de wall street, bad boy etc etc
Oui c'est un grand acteur, mais malheureusement pour beaucoup de producteurs, il est pas donné....
cyr ben il a prit de la valeur avec le temps, surtout aprés 2008. C'est d'ailleurs parce qu'il coûtait super cher qu'ils ont pas pu l'intégrer dans Independence Day 2. MAIS BON, aprés l'affaire de la gifle, c'est a lui de payé pour joué dans les films maintenant En tout cas il est toujours blacklisté pour beaucoup.