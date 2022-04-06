description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Retour en plateau pour SUMIMASEN TURBO, après une aventure au TOKYO GAME SHOW riche en surprises. Et comme Noël approche à grands pas, c'est déjà l'avalanche du côté des sorties de jeux vidéo, avec le rendez-vous habituel de la licence POKÉMON dans une toute nouvelle aventure, LÉGENDES POKÉMON Z-A, sur SWITCH et SWITCH 2. 2025 étant aussi l'année des ninjas, quoi de plus normal que de retrouver l'illustre NINJA GAIDEN dans un 4eme épisode qui a légèrement divisé au sein de l'équipe. Et ce n'est évidemment qu'une toute petite partie de cette nouvelle émission qui n'oublie pas comme toujours de distiller une petite dose de pop culture.
Si vous aimez cette émission et son équipe, n'hésitez pas à la soutenir ici-même sur YouTube et même sur Patreon, le meilleur moyen de garantir son indépendance éditoriale à l'heure des algorithmes et des partenariats plus ou moins déguisés. Encore merci à toutes celles et ceux qui ont déjà rejoint l'aventure !