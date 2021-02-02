Gamekult 9/10

Tests en vidéo

Drôle, cruel et terriblement lucide, The Outer Worlds 2 marque le retour d’Obsidian au sommet du jeu de rôle. Derrière ses quelques menues scories techniques, il cache une œuvre d’une cohérence et d’une liberté exemplaires, où chaque choix compte et chaque rire fait mal. Un RPG brillant, humaniste et immanquable, qui rappelle à chaque instant pourquoi on aime le jeu vidéo. Et une fois fini, on n'a qu'une envie : recommencer. N'est-ce pas là le signe d'un grand jeu ?The Outer Worlds 2 coche toutes les cases d’une suite réussie, en partant de la solide base de son aîné, pour nous proposer un RPG encore plus ambitieux et complet. On a donc droit à un véritable « jeu de rôle » vidéoludique, qui nous offre une énorme liberté dans la manière d’aborder son univers d’une impressionnante cohérence et d’une écriture fine, très beau à contempler, et toujours avec l’humour caustique propre à la licence. Il propose également un gameplay agréable et moderne qui ne fait pas tâche face à des FPS/TPS pur jus. Il faudra cependant composer avec une mise en scène qui manque sérieusement de piquant, une intelligence artificielle très perfectible, et le fait de se limiter à la spécialisation d’une partie des compétences disponibles. Ce au risque de se retrouver grandement handicapé au fil d’une quête principale finalement moins passionnante que les missions annexes qui jalonnent l’aventure. Une manière comme une autre de nous donner envie de relancer une partie, si terminer le jeu d’une traite avec une durée de vie bien généreuse n’a pas suffi. Du Obsidian comme on les aime, en somme.Loin d'être une redite du premier volet, avec simplement une histoire se déroulant sur une nouvelle colonie et auprès de nouveaux compagnons, The Outer Worlds 2 peaufine la formule, en proposant des espaces explorables plus grands et un système d'allié un peu plus poussé, en plus d'autres nouveautés.The Outer Worlds 2 brille surtout grâce à sa qualité d'écriture, notamment dans les dialogues qui offrent plusieurs options de réponse, mais aussi grâce à son ambiance déjantée et son aspect jeu de rôle bien poussé. Malheureusement, nous avons remarqué un léger manque de finitions, notamment dans les textures et sur quelques visages, et ce, malgré le mode Qualité activé sur PS5.S'adressant aussi bien aux fans de la franchise qu'aux nouveaux venus, The Outer Worlds 2 est un bon jeu, et surtout un très bon RPG.The Outer Worlds 2 préserve les forces du premier titre, avec des dialogues et une histoire riches, tout en lui étant supérieur sur presque tous les plans techniquement. Les dialogues et les choix offerts restent les principaux atouts de cette suite, alors que les autres aspects s'avèrent irréguliers et pas toujours très convaincants, comme les combats ou l'omniprésence des prérequis de compétences par exemple. Comparé à d'autres gros RPG récents, cette suite ne fait malheureusement pas le poids, à moins de tenir à jouer à un Fallout 3D dans l'espace.C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. En tous cas c’est ce que disait ma grand-mère quand elle voulait nous refiler sa vieille soupe. On reprend une formule qui fonctionne, on essaie de la pousser encore plus loin, peut être un peu trop, et on saupoudre tout ça de l’univers excellent de The Outer Worlds, on obtient alors une aventure qui sera idéale pour les plus grands fans du genre, malgré ses imperfections, ses irrégularités, et l’équilibrage de ses systèmes parfois approximatif.The Outer Worlds 2 est bien une suite plus ambitieuse que son ainé, en particulier et surtout sur sa richesse narrative. La quête principale, tout comme les quêtes secondaires sont dans la grande majorité très plaisantes à réaliser et disposent surtout d’une certaine rejouabilité. En effet, le jeu offre une multitude de choix aussi bien dans ses dialogues que dans son level-design et ses nombreuses opportunités d’approches. Malheureusement, bien qu’amélioré dans ce second épisode, le gameplay demeure toujours lourd et rigide et souffre de gunfights peu amusants, entre manque de sensations et ennemis trop résistants. Heureusement, l’univers dépeint ici est une belle réussite avec des factions fortes et marquantes ainsi que des paysages variés et jolis. On déplorera cependant un manque d’interactivité avec le monde qui nous entoure et l’absence de doublage français.