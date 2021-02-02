GAC 8,5/10

IGNFrance 8/10

JVFrance 70%

Gamekult 6/10

Numerama 5/10

Il aura fallu pas moins de 13 ans d’attente depuis Ninja Gaiden 3 pour avoir une suite. Heureusement, ce nouveau chapitre en vaut la chandelle. Durant les 10 heures approximatives qu’il vous faudra pour terminer l’aventure une première fois, il n’y aura absolument aucun temps mort. Mais des morts, il y en aura beaucoup sur votre passage. Nerveux à souhait, avec suffisamment de variations dans le jeu pour ne pas être répétitif, Ninja Gaiden 4 est un jeu d’action comme on les aime. Il faudra seulement espérer qu’on n’ait pas à attendre aussi longtemps avant le prochain volet. Et mettre Ryu à l’avant-plan ne serait pas de refus.C’est une quinzaine d’heures qu’il nous a fallu pour venir à bout de la petite vingtaine de niveaux de Ninja Gaiden 4. Et plus le temps de jeu passait, plus l’expérience et notre compétence à découper les gens, s’est aiguisée et perfectionnée. L’histoire, même avec des thèmes intéressants, manque un peu le coche certes. Cependant, on apprécie le rappel aux décennies passées élevé par des standards et des moyens de production actuels. Même commentaire pour le gameplay qui reprend les bases de la licence en y apportant une touche de modernité approfondissant l'expérience sans la dénaturer. Ce savant équilibre fait de Ninja Gaiden 4 un excellent jeu d’action, aux combats à la nervosité et la profondeur hors-norme.Bien que Ninja Gaiden 4 ait été un réel plaisir à parcourir, on en ressort avec un sentiment mitigé. Passée une première moitié grisante, le jeu peine à se renouveler et sombre dans une répétitivité marquée, recyclant certains environnements, même quelques boss, là où l’on aurait espéré davantage d’ambition après plus de dix ans d’absence. Ce qui sauve véritablement l’expérience, c’est son gameplay nerveux, précis et jouissif, capable d’offrir un vrai défi tout en restant accessible grâce à plusieurs niveaux de difficulté bien pensés. Yakumo, nouveau visage de la série, s’avère intéressant mais ne parvient pas encore à éclipser l’aura et le charisme indélébile de Ryu Hayabusa. Ninja Gaiden 4 réussit son retour sur la scène de l’action pure, mais il lui manque ce supplément d’âme et de renouvellement qui aurait pu en faire un grand come-back. Reste à savoir si Yakumo deviendra réellement le nouveau héros de la franchise… ou simplement l’ombre de son illustre prédécesseur.Est-ce que Ninja Gaiden 4 est un mauvais jeu ? Non. Yakumo propose une véritable évolution de la formule instaurée par Tomonobu Itagaki (paix à son âme) mais PlatinumGames doit composer avec une équipe relativement jeune et inexpérimentée, introduisant quelques problèmes d'équilibrage avec les nouvelles mécaniques, qui tendent à trivialiser les affrontements quand elles sont bien exploitées. Et ce n'est pas le level design, d'une grande pauvreté, qui sauve les meubles. C'est plutôt le plaisir instantané de l'action, le gore et la mise en scène des exécutions, ainsi qu'une poignée de boss bien pensés qui donnent envie de relancer une partie en Maître Ninja ou de s'adonner aux défis optionnels post-game. Bien que l'on sente que PlatinumGames doit encore retrouver sa précision chirurgicale d'antan, le résultat est encourageant pour la nouvelle génération, et Ninja Gaiden 4 sera probablement une bonne porte d'entrée pour les néophytes. À voir !On s’attendait à un retour en grâce de Ryu Hayabusa avec Ninja Gaiden 4, fruit d’une collaboration entre deux studios de renom (Team Ninja et PlatinumGames). Flanqué d’un acolyte peu charismatique, le ninja loupe le coche en raison de choix douteux sur beaucoup trop d’éléments cruciaux. Entre son gameplay bancal, à peine sauvé par de bonnes sensations dans le tranchage ennemi, et sa direction artistique vomitive, Ninja Gaiden 4 ne donne jamais envie. Les ninjas méritent mieux que ça et, fort heureusement, il existe des jeux bien meilleurs dans le paysage vidéoludique.