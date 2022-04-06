Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
[Exitium] The Last of Us fauché - I am Alive
Exitium Film


I Am Alive, le "The Last of Us" d'Ubisoft mérite plus d'attention. Ce jeu post apocalyptique inspiré de La Route et du Livre d'Eli cache un vrai univers dystopique unique.
https://www.youtube.com/watch?v=0QI0a3MQBhg
    comments (5)
    churos45 posted the 10/16/2025 at 08:23 AM
    Un jeu codé avec les pieds mais avec de bonnes idées
    nikolastation posted the 10/16/2025 at 08:50 AM
    J'ai lu "Ubisoft". J'ai stoppé la lecture.
    altendorf posted the 10/16/2025 at 09:33 AM
    Les fameux jeux Ubisoft pour le Xbox Live Arcade.
    neetsen posted the 10/16/2025 at 09:43 AM
    Pas foncièrement mauvais, bien au contraire

    Il y avait de très bonnes idées, mais l'ensemble manquait de polish, et le jeu n'a eu aucun suivi.

    Dommage pour une fois que Ubi tentait quelque chose de novateur
    torotoro59 posted the 10/16/2025 at 09:45 AM
    Je l'ai trouvé excellent, corsé avec une super ambiance "enfumée"
