Espritcritique
12
creation date : 06/04/2022
last update : 10/11/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
articles : 634
visites since opening : 968904
subscribers : 6
bloggers : 3
[Pier-re] Le paradoxe de Death Stranding


Death Stranding 2 propose une réelle sitcom en pleine fin du monde.
Un feuilleton à suivre le long d'un nouveau voyage initiatique porté par Sam.
Un deuil difficile pour le héro jalonné de respirations,
de moments de retrouvailles qui ont tout de la collocation adulescente.
https://www.youtube.com/watch?v=AQCuwdMRpys
    posted the 10/11/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
