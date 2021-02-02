Millenium 80%

Little Nightmares 3 reste dans la lignée de ses deux prédécesseurs. Une aventure dans des mondes sombres et malaisants ayant pour but de refléter les cauchemars de Low et Alone. Une formule identique, à la seule différence que cette fois, c'est à 2 que l'aventure se vit.Un twist pas forcément exécuté de la meilleure des manières tant l'aspect co-op ne crée pas une différence flagrante dans le jeu, avec des énigmes assez faciles à résoudre. Mais ce nouvel épisode reste globalement une aventure sympathique que les fans des 2 premiers épisodes apprécieront tout autant, à 2 si besoin !Supermassive Games a su s’approprier l’univers de Nulle-part tout en l’enrichissant, aussi bien par son récit que sa dynamique en duo. Little Nightmares 3 brille par son atmosphère anxiogène, sa mise en scène aux petits oignons et une bande-son qui ponctue avec soin chaque moment de tension. Le gameplay, quant à lui, ne cesse de renouveler son rythme pour ne jamais nous lasser. On passe de l’exploration captivante à l’infiltration, en passant par des moments d’action plus intenses. On regrettera quelques imprécisions dans la maniabilité et une optimisation encore possible en matière de performance. Mais, dans l’ensemble, ce troisième volet est une réussite qui devrait s’apprécier encore plus à deux, à condition de jouer en ligne.Little Nightmares III est une épopée sombre et onirique dans un univers où la présence de nos protagonistes n’est désirée que pour en faire un quatre-heures. L’atmosphère du jeu est maîtrisée de bout en bout, et ce, malgré une aventure qu’on aurait bien vue un peu plus longue. Il faut le savourer en coopération pour en tirer toute la quintessence, et ça tombe bien, avec le pass ami, on peut littéralement parcourir tout le jeu avec quelqu’un n’ayant pas acheté le jeu. Pour le coup, on apprécie que Bandai Namco et Supermassive Games aient suivi ce chemin, qui permettra sans doute au plus grand nombre de découvrir la licence. Malgré des énigmes trop faciles, un léger manque d’originalité et un petit côté frustrant par moments, il n’en reste pas moins un moment agréable : un comble quand on sait que le jeu fait tout pour faire ressurgir nos peurs infantiles. Et sur ce point-là, c’est un sans-faute.