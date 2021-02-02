La presse dénote...Presse Start
Little Nightmares III
1
Likers
name : Little Nightmares III
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Supermassive Games
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
La presse des tests ou pas...
articles : 245
visites since opening : 698326
subscribers : 2
bloggers : 1
[Multi] Little Nightmares III / Quelques tests...
Multi


Metacritic 73% (Version PS5) -Pour l'instant-
( 21 Positives / 15 Mitigées / 0 Négative)
OpenCritic 74% -Pour l'instant-

Millenium 80%
Little Nightmares 3 reste dans la lignée de ses deux prédécesseurs. Une aventure dans des mondes sombres et malaisants ayant pour but de refléter les cauchemars de Low et Alone. Une formule identique, à la seule différence que cette fois, c'est à 2 que l'aventure se vit.
Un twist pas forcément exécuté de la meilleure des manières tant l'aspect co-op ne crée pas une différence flagrante dans le jeu, avec des énigmes assez faciles à résoudre. Mais ce nouvel épisode reste globalement une aventure sympathique que les fans des 2 premiers épisodes apprécieront tout autant, à 2 si besoin !

Gameblog 8/10
Supermassive Games a su s’approprier l’univers de Nulle-part tout en l’enrichissant, aussi bien par son récit que sa dynamique en duo. Little Nightmares 3 brille par son atmosphère anxiogène, sa mise en scène aux petits oignons et une bande-son qui ponctue avec soin chaque moment de tension. Le gameplay, quant à lui, ne cesse de renouveler son rythme pour ne jamais nous lasser. On passe de l’exploration captivante à l’infiltration, en passant par des moments d’action plus intenses. On regrettera quelques imprécisions dans la maniabilité et une optimisation encore possible en matière de performance. Mais, dans l’ensemble, ce troisième volet est une réussite qui devrait s’apprécier encore plus à deux, à condition de jouer en ligne.

JVFrance 70%
Little Nightmares III est une épopée sombre et onirique dans un univers où la présence de nos protagonistes n’est désirée que pour en faire un quatre-heures. L’atmosphère du jeu est maîtrisée de bout en bout, et ce, malgré une aventure qu’on aurait bien vue un peu plus longue. Il faut le savourer en coopération pour en tirer toute la quintessence, et ça tombe bien, avec le pass ami, on peut littéralement parcourir tout le jeu avec quelqu’un n’ayant pas acheté le jeu. Pour le coup, on apprécie que Bandai Namco et Supermassive Games aient suivi ce chemin, qui permettra sans doute au plus grand nombre de découvrir la licence. Malgré des énigmes trop faciles, un léger manque d’originalité et un petit côté frustrant par moments, il n’en reste pas moins un moment agréable : un comble quand on sait que le jeu fait tout pour faire ressurgir nos peurs infantiles. Et sur ce point-là, c’est un sans-faute.


PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
    posted the 10/08/2025 at 01:30 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    blindzorro posted the 10/08/2025 at 01:35 PM
    Un peux gourer sur le test JVFrance xD
    nicolasgourry posted the 10/08/2025 at 01:36 PM
    blindzorro voilà, désolé ^^
    churos45 posted the 10/08/2025 at 01:49 PM
    En vrai je m'attendais à moins, ça va finalement
    rogeraf posted the 10/08/2025 at 01:52 PM
    Je suis pas fan des jeux sombres comme ça, c'est toujours gris, y a peu de couleurs. Pas de soleil ... je suis pas fan du tout; même si le gameplay est sympa.
    Je veux voir le jour !
    aozora78 posted the 10/08/2025 at 02:00 PM
    Supermassive Games quoi. C'est devenu une boite ultra mid pour être poli.
    marcelpatulacci posted the 10/08/2025 at 02:04 PM
    rogeraf ça prouve que tu n'est pas un anxieux ou dépressif ..........mais donc t'est pas Français ?
    rogeraf posted the 10/08/2025 at 02:07 PM
    marcelpatulacci Alors Marcel moi je suis Mayennais ! Emigré à Montreuil / Paris (75/93 meme combat). Ok chez nous il fait "tout le temps" gris, mais pourquoi ca devrait être le cas dans les jeux vidéos ?
    J'avoue le gris ca me déprime un peu, c'est pour ca j 'ai du mal sur l'ecran ...
    soulfull posted the 10/08/2025 at 02:07 PM
    marcelpatulacci C'est pourtant quand on est anxieux qu'on ne veut pas souvent voir des thèmes gris ou sombres mais tout le monde est different.
    grundbeld posted the 10/08/2025 at 02:11 PM
    aozora78 Ils l'ont toujours été. Until Dawn c'était un coup de bol.

    soulfull Sa remarque est effectivement full amalgames et raccourcis mais disons que ça fait partie de son personnage.
