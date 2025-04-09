profile
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
1
Likers
name : Dragon Quest I & II HD-2D Remake
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 09/04/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 607
visites since opening : 2214824
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] Dragon Quest I & II HD-2D "R" / Overview
Square-Enix





Éditeur : Square-enix
Développeur : Artdink
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2/NS
Date de sortie : 30 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois.

Dragon Quest I
Grâce aux efforts héroïques du légendaire Erdrick, Zoma a été vaincu et la paix est de retour à Alefgard. Cependant, cette paix est de courte durée car Lordragon se réveille et déchaîne des hordes de monstres sur ces terres. Il est maintenant de votre devoir, descendant d’Erdrick, de vaincre ce monstre et de sauver le monde de son emprise !

Dragon Quest II
De nombreuses années se sont écoulées depuis qu’Alefgard a été sauvé par le groupe du héros, lui permettant d’obtenir le même titre que son ancêtre. Les descendants d’Erdrick ainsi que ses héritiers ont fondé trois royaumes prospères en ces temps de paix. Cependant, les ténèbres se sont levées à nouveau et une invasion soudaine de monstres plonge le monde dans le chaos. Tout ce qui se dresse désormais entre les forces du mal et leurs terribles ambitions est un groupe de jeunes princes et princesses, descendants d’Erdrick. L’heure est venue de partir à l’aventure et de faire honneur à l’héritage de leur ancêtre.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=rxEsHUslhTQ
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    megadeth, micheljackson
    posted the 09/04/2025 at 05:45 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    micheljackson posted the 09/04/2025 at 06:16 PM
    J'ai tellement hâte de les refaire
    e3ologue posted the 09/04/2025 at 07:42 PM
    Perso je suis allergique aux Jrpg au tour par tour, mais ça fait quand même envie
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo