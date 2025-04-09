Éditeur : Square-enix

Développeur : Artdink

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2/NS

Date de sortie : 30 Octobre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois.

Grâce aux efforts héroïques du légendaire Erdrick, Zoma a été vaincu et la paix est de retour à Alefgard. Cependant, cette paix est de courte durée car Lordragon se réveille et déchaîne des hordes de monstres sur ces terres. Il est maintenant de votre devoir, descendant d’Erdrick, de vaincre ce monstre et de sauver le monde de son emprise !De nombreuses années se sont écoulées depuis qu’Alefgard a été sauvé par le groupe du héros, lui permettant d’obtenir le même titre que son ancêtre. Les descendants d’Erdrick ainsi que ses héritiers ont fondé trois royaumes prospères en ces temps de paix. Cependant, les ténèbres se sont levées à nouveau et une invasion soudaine de monstres plonge le monde dans le chaos. Tout ce qui se dresse désormais entre les forces du mal et leurs terribles ambitions est un groupe de jeunes princes et princesses, descendants d’Erdrick. L’heure est venue de partir à l’aventure et de faire honneur à l’héritage de leur ancêtre.