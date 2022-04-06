description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
J’ai toujours trouvé assez fascinant la capacité d’un jeu vidéo à créer des espaces qui appellent à l’action.
Des espaces qui nous donnent envie de plonger, de traverser, de se laisser porter par ces lignes de force qui semblent nous attirer quelque part, sans qu’on sache encore où.
Vous voyez ce que je veux dire ? Cette sensation, vous l’avez sans doute déjà ressentie.
Et pourtant.
Est-ce qu’on comprend vraiment ce que ça veut dire, explorer ?