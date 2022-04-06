Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 08/29/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 620
visites since opening : 941885
subscribers : 6
bloggers : 3
members (6)
[Very Own Sun] Le problème de l'exploration
Very Own Sun


J’ai toujours trouvé assez fascinant la capacité d’un jeu vidéo à créer des espaces qui appellent à l’action.
Des espaces qui nous donnent envie de plonger, de traverser, de se laisser porter par ces lignes de force qui semblent nous attirer quelque part, sans qu’on sache encore où.
Vous voyez ce que je veux dire ? Cette sensation, vous l’avez sans doute déjà ressentie.
Et pourtant.
Est-ce qu’on comprend vraiment ce que ça veut dire, explorer ?
https://www.youtube.com/watch?v=RTbQX9j1aP0&t
    tags :
    hypermario
    posted the 08/29/2025 at 09:30 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    keiku posted the 08/30/2025 at 05:40 AM
    l'exploration dans un jeu video, c'est la quantité d'action avec l'environement non nécessaire au scénario principal mais utile au gameplay et au scénario , l'exploration peut donc se faire aussi bien dans un open world qu'un simple couloir
