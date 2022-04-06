Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 08/28/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 619
visites since opening : 939525
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[CornPop] ÇA (1990 - 2019)
CornPop


Il est temps de retourner à Derry… Dans cette grande vidéo rétrospective, je vous emmène sur les traces de Pennywise, le clown qui a traumatisé plusieurs générations, à travers les différentes adaptations du roman culte de Stephen King.
Secrets de tournage, coulisses, anecdotes glaçantes et comparaisons entre les versions : tout est là.
https://www.youtube.com/watch?v=uMp_Vy3SS9k
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    angelsduck
    posted the 08/28/2025 at 10:00 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo