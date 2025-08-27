accueil
name :
Gears of War : Reloaded
platform :
PC
editor :
Xbox Game Studios
developer :
The Coalition
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
[TEST Flash] Gears of War Reloaded
Tests
test
gears of war reloaded
posted the 08/27/2025 at 06:37 AM by shanks
shanks
comments (34)
34
)
shanks
posted
the 08/27/2025 at 06:37 AM
J’ajouterais deux choses.
Pour ceux qui trouvent le texte expédié, j’étais prêt à tartiner avant de me rendre compte que finalement, il n’y a pas grand-chose de plus à dire que ce qui avait déjà été dit sur l’original et son Ultimate Edition. Le rapide polish en plus (efficace néanmoins).
Pour la note, j’assume que le jeu a vieilli, déjà pour moi même quand je me rend compte que sa construction arène/couloir sur une ligne quasi horizontal réclame de se dire que le jeu a 2 décennies derrière lui, mais aussi parce que je me suis prêté le week-end dernier au jeu de « l’invité qui a jamais touché à la série » pour faire la campagne en coop. Et son avis fut de l’ordre du « cool sans plus ». Par contre il m’a fait hurler de rage à foncer dans la pénombre après lui avoir répété 3 fois que FAUT PAS PUTAIN !
(en passant, quand tu livre même pas un launch trailer de ton produit, c'est quand même que tu mises pas grand-chose dessus)
kevisiano
posted
the 08/27/2025 at 06:39 AM
On dirait les tests de Suzukube
walterwhite
posted
the 08/27/2025 at 07:00 AM
Testé que le multi cette nuit, ça fait plaisir de retrouver ces sensations, le wall bouncing, le shotgun…
La campagne sera pour ce week-end
cyr
posted
the 08/27/2025 at 07:02 AM
J'en ai fait aucun......mais je commencerai pas par celui là.
sonilka
posted
the 08/27/2025 at 07:08 AM
Le jeu a pas tant vieilli coté gameplay, c'est plus dans sa construction mais c'est logique. Par contre y a des bugs. Des connus (comme l'IA à la ramasse notamment celle du groupe, les mecs restés plantés comme des plots et ne redeviennent mobiles qu'au checkpoint suivant) mais y en a aussi des nouveaux. Par exemple la voix de Anya ou du contrôle en général qui ne fonctionne pas dans le solo (y a aucun son). A part ca, c'est sympa de replonger presque 20 ans en arrière. Mais je me demande quand meme pourquoi MS a ressorti un "remaster" du remaster. Quitte à faire un remaster il fallait faire celui du 2 que beaucoup réclame. Et si c'était une manière de fêter les 20 ans avant E-Day, c'était un remake qu'il fallait.
link49
posted
the 08/27/2025 at 07:10 AM
J'ai hâte de replonger dedans.
gasmok2
posted
the 08/27/2025 at 07:12 AM
cyr
C'est une excellente franchise, c'est bourrin, un peu décérébré mais putain que c'est jouissif!!
zekk
posted
the 08/27/2025 at 07:18 AM
kevisiano
ippoyabukiki
posted
the 08/27/2025 at 07:36 AM
Ca reste l'un des meilleurs TPS de tous les temps. Les autrs licences ne peuvent que copier ou tenter d'égaler. Mais aucun n'a réussi jusqu'à maintenant. Un ancien jeu mais une tuerie totale dans l'ambiance et le gameplay.
Il y a un chapitre "horrifique" qui peut regarder droit dans les yeux des séries de "survival horror" sans rougir.
Bonne intensité bien dosé, pas de sentiment de redondance, les personnages sont très bien foutus, la durée de la campagne solo est parfaite.
J'attends avec espoir le 2 et le 3.
ippoyabukiki
posted
the 08/27/2025 at 07:38 AM
shanks
sans vouloir etre désobligeant, faut aussi voir qui est cet "invité qui n'a pas touché à la série".
Tu m'invites pour tester le meilleur jeu de course de voiture de tous les temps, je te dirais quand même "mouais". Car les jeux de voiture : j'aime pas ça.
ippoyabukiki
posted
the 08/27/2025 at 07:39 AM
Question : peut on choisir la langue du doublage ? Personnellement j'aimerais pouvoir essayer le jeu en VO
kevinmccallisterrr
posted
the 08/27/2025 at 07:45 AM
On reste dans un jeu qui date de l'époque où Jacques Chirac était président
metroidvania
posted
the 08/27/2025 at 07:52 AM
Je suis dessus et rien que le fait de l'avoir sur une console Sony ca fait bizarre mais tellement plaisir. Visuellement je m'attendais a mieux mais ca reste quand même beau. Vivement le 2 et 3
sasquatsch
posted
the 08/27/2025 at 07:57 AM
Pour qui n'y a pas encore jouer, foncez, moi jattends plutôt E-Day
negan
posted
the 08/27/2025 at 08:21 AM
(en passant, quand tu livre même pas un launch trailer de ton produit, c'est quand même que tu mises pas grand-chose dessus)
Techniquement je pense que le trailer de lancement c'est ça
https://youtu.be/vx8cUpL40Kc?si=QySkkSNWYo5xB4mG
xD
liquidus
posted
the 08/27/2025 at 08:52 AM
Et puis de l'Unreal Engine 3 en 2025 bordel
bennj
posted
the 08/27/2025 at 09:03 AM
Juste pour information ses enfoirés de Xbox ont retiré toute mention du coop en écran splité sur PC. On a voulu le faire hier soir avec mon pote avec qui ont fait tous les gears et aucune options dans les menus. Et sur steamdb on voit bien qu'ils ont retiré toute mention du splitscreen de la version PC. Du coup on était dégouté car on voulait vraiment se le refaire dans les meilleures conditions. Vraiment des enfoirés.
C'est pas comme si ils en avaient fait la pub jusqu'à maintenant en plus :
https://x.com/TerryHB_/status/1960379502296473733
ippoyabukiki
Xbox étant Xbox il faut passer ton windows ou ta console en anglais pour avoir le jeu dans sa version originale. Vraiment des branleurs c'est dingue.
gamerdome
posted
the 08/27/2025 at 10:34 AM
Une compile des 4 premiers (donc 1, 2, 3 + J) aurait été plus judicieux pour faire découvrir la série à ceux qui ne la connaisse pas.
Ceux qui vont le trouver vieillot risquent de ne pas acheter E-Day du coup.
gamerdome
posted
the 08/27/2025 at 10:36 AM
ippoyabukiki
"
Les autres licences ne peuvent que copier ou tenter d'égaler. Mais aucun n'a réussi jusqu'à maintenant
"
T'as fait Vanquish ? Perso je trouve qu'il égale voire surpasse les Gears pour son gameplay quasi identique mais à 400km/h
rogeraf
posted
the 08/27/2025 at 10:53 AM
Coucou, pour le 120 FPS, c'est compatible 1080p ou en 4K (espoir) sur les consoles ?
gasmok2
posted
the 08/27/2025 at 10:56 AM
gamerdome
J'ai adoré Vanquish pour son côté ultra vitaminé (d'ailleurs j'ai repris le remaster PS4)
Mais l'ambiance et le côté ultra guerrier des Gears reste sans équivalent pour moi.
gamerdome
posted
the 08/27/2025 at 11:13 AM
gasmok2
ah oui, niveau ambiance Gears est 1000x mieux ! Vanquish fait très nanard
marcelpatulacci
posted
the 08/27/2025 at 12:11 PM
le Gears of War pour tous.
syfer
posted
the 08/27/2025 at 12:17 PM
bennj
osef total de ton avis
ippoyabukiki
posted
the 08/27/2025 at 12:20 PM
gamerdome
oui mais je trouve vanquish beaucoup plus répétitif. Il y a moins de dialogues etc... et c'est un peu trop sous exta.
ippoyabukiki
posted
the 08/27/2025 at 12:22 PM
syfer
c'est quoi cette attaque gratuite ? Calme toi
syfer
posted
the 08/27/2025 at 12:23 PM
ippoyabukiki
C'est pas gratuit du tout. Il me harcèle, poste sur mon profil (va voir par toi même), dès que je poste quelque part il me quote et me provoque.
ippoyabukiki
posted
the 08/27/2025 at 12:29 PM
syfer
Ok mais est ce que l'ignorer ne serait pas plus constructif que de remettre une pièce dans la machine ?
syfer
posted
the 08/27/2025 at 12:38 PM
ippoyabukiki
Oui, tu as tout à fait raison.
thorfin
posted
the 08/27/2025 at 12:41 PM
J'ai fait l'original sur PC... puis sur X360... puis l'ultimate... je vais donc faire cette reloaded edition
jackfrost
posted
the 08/27/2025 at 04:00 PM
cyr
tu peux les faire dans cet ordre : 3, 5, judgment, 1, 4, tactics, 2 et pop pour finir.
monsieurm
posted
the 08/27/2025 at 04:21 PM
Mdr les joueurs playstation vont se faire farmer par les joueur xbox ayant un doctorat en galipette x shotgun depuis 20 ans.
monsieurm
posted
the 08/27/2025 at 04:23 PM
gamerdome
Tout à fait d'accord. Ils meritent un upscale et judgement est sous-coté.
Mais remaster le multi du 2 et le mode horde du 3 montrerait la pauvreté des 4 et 5. Jamais ils ne feront ca.
mooplol
posted
the 08/27/2025 at 04:43 PM
J avais fait le remaster sur onex, il semble pas y avoir beaucoup de différence
