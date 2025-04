ActuGaming 8,5/10

Fatal Fury/Garou revient après 26 ans d’absence. Et quel retour ! Les quartiers de South Town n’auront jamais été aussi bien mis en avant. Conscient de ce qu’est la licence, de ses forces et de sa singularité, SNK nous offre ce que l’on peut considérer comme l’opus le plus complet de la franchise. Visuellement convaincant, le gameplay risque de faire trembler Street Fighter 6 et Guilty Gear Strive, sans compter l’effort fait sur la partie narrative. Fatal Fury: City of the Wolves nourrit des ambitions sur le long terme. On espère donc que le soutien des Émirats saura emmener le jeu dans la bonne direction. Parce qu’une crainte demeure, malgré les qualités. L’excellence, la place de roi incontestée, semble volontairement délaissée, comme l’atteste les manquements sur le mode EOST dont les moyens alloués ne rendent pas justice à l’ambition apparente. Comme si le budget avait manqué au contenu solo, après avoir dépensé à foison sur la communication. Au moins, COTW honore la série comme il se doit et prouve que les loups de South Town ont les crocs bien acérés.Un retour en force ? Oui, on peut le dire. Fatal Fury : City of The Wolves est beau, nerveux et a un netcode qui fonctionne parfaitement pour affronter vos amis ou de parfaits inconnus en ligne. Il y a certes quelques ombres au tableau, notamment le choix de certains personnages, Ronaldo en tête, et un mode histoire qui est malheureusement assez anecdotique, mais on lui pardonne volontiers les 26 ans d’attente au vu de la qualité de cette production qui marque un retour spectaculaire pour cette saga incontournable du genre des jeux de baston...Fatal Fury : City of the Wolves est loin d’être un mauvais jeu. Son gameplay, accessible mais technique, est efficace, même si la nostalgie joue clairement en sa faveur. Mais c’est aussi un titre qui semble un peu trop réservé à un public de connaisseurs, voire de fans de la première heure. Avec un roster plus fourni, une direction artistique modernisée, et une ambition plus assumée, il aurait pu prétendre à davantage. En l’état, il coche toutes les cases en répondant aux attentes modernes d'un jeu de combat sans jamais suffisamment personnaliser ses modes pour leur donner une identité propre. Il reste donc un bon jeu de combat mais également un opus qui pourra combler, à court ou moyen terme, les fans absolus de la licence. Mais il aura probablement bien du mal, à l'heure actuelle tout du moins, à rivaliser avec les poids lourds du genre en 2025 pour un public plus large.Fatal Fury: City of the Wolves signe un retour à la fois audacieux — de la part de SNK qui relance une série laissée en sommeil depuis 26 ans — et frustrant d’une licence mythique. Si l’ambition est palpable, entre un nouveau système REV prometteur, un casting bien équilibré et une direction artistique marquée, l’exécution laisse un goût d’inachevé. Rigidité du gameplay, décisions de design discutables, contenu solo anémique et technique perfectible ternissent une formule qui méritait mieux pour marquer les esprits. Un bon geste toutefois : le premier Season Pass est offert pour toute précommande jusqu’au 23 avril, un petit coup de pouce bienvenu pour accompagner les débuts du jeu. Il nous tarde désormais de voir la réponse de la communauté et, surtout, si SNK saura entretenir l’intérêt sur la durée, un défi de taille, tant ses jeux peinent souvent à rester vivants hors d’Asie et d’Amérique Latine.