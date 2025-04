Collection













Teasée le 9 avril dernier, la collaboration officielle entre JND Studios et Shift Up a été révélé aujourd'hui avec un aperçu des figurines très détaillées des personnages de EVE et Tachy (échelle 1/3).La période des précommandes commence le 18 avril. Vous avez au choix EVE ou Tachy, ou les 2 avec le drone en plus, mais comptez aux prix respectivement d'environ 1937€ (1 figurine) et environ 3171€ (les 2), je n'ai pas encore les prix exacte. Je n'ai pas non plus l'estimation de la date de livraison, on en saura plus d'ici la phase des précommandes.[UP] D'autres photos :