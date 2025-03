Tests

Lointaine paraît l’époque où la concurrence avançait timidement dans le genre Soulsborne face à prestance du patron des lieux. Désormais, nombreux sont ceux qui s’inspirent de la formule, parfois en tentant de la dissimuler, souvent en en reprenant les codes les plus populaires, notamment en Chine et en Corée.en est l’un des derniers représentants et lui ne compte aucunement maquillé ses intentions : nous sommes à 300 % dans cet héritage, certes avec ses petites différences, mais quand même en plein dedans jusqu’au bout des ongles.On évitera en revanche de tartiner sur la narration malheureusement digne des principaux représentants du genre, c’est à dire volontairement (?) cryptique et c’est fort dommage vu le très séduisant chara-design du casting finalement bien peu mis en avant hormis dans de rares cinématiques, comme si les développeurs avaient voulu faire plaisir aux fans deen oubliant que la majorité des gens sur la planète n’ont jamais touché à cette franchise. Le lore est là, massif mais imbitable pour la plupart, et on ne s’attardera du coup que sur l’emballage : des personnages au style affirmé, contrastant avec des environnements froids et souvent monochromes, malgré quelques rares panoramas réussis. Dans ces conditions, le gain de quelques pixels importe peu, et on ne saurait trop vous conseiller de privilégier le mode 60FPS, toujours plus confortable pour ce type d’expérience.Donc c’est du pur Soulsborne en précisant néanmoins que ce n’est ni(pas de monde ouvert) ni(pas de niveaux interconnectés). Nous sommes davantage dans une suite de niveaux rappelant forcément les premiers essais en la matière de la part de lacommeet. Le level design, simple à appréhender, pourra paraître un peu trop sage, mais il assure un bon rythme, sans jamais être frustrant. On retrouve tous les fondamentaux : avancer jusqu’au boss, des checkpoints façon feux de camp qui font respawn les ennemis, des raccourcis qui se débloquent progressivement, et quelques sentiers annexes pour récolter plus de loot. Les mecs ont tellement voulu singer la « vision » deque malgré l’absence de multi, il n’y a pas de fonction Pause, ce qui est toujours très discutable quand vous trépassez comme une merde en ayant voulu répondre à un coup de fil prétendument urgent alors que c’était juste une nana à l’accent improbable souhaitant vous arnaquer avec ses foutus panneaux solaires.Ceux qui ont testé la démo le savent :est foutrement difficile. La présence d’un mode Facile (qui, soyons honnêtes, ressemble plutôt à un mode Normal déguisé) ne fait qu’atténuer moyennement le défi imposé, sans aller jusqu’aux plus grandes hauteurs de la concurrence, mais l’expérience aura le don de vous faire rager comme dans la grande tradition du style, et cette fois sans l’apport de compagnons online pour vous dépanner face à un boss trop vener à votre goût. Les premiers chapitres sont d’ailleurs les plus rudes, lorsque nous sommes en quelque sorte encore dénué de bien des choses et donc avant la lente mise en place des diverses mécaniques. Augmentation classique des stats, build à développer avec différents sets et seulement 3 types d’armes (on joue un berserk donc ici, y a pas de baguette magique ou d’arc), compétences sous différents arbres et des choses qu’il ne faut surtout pas oublier, comme des bonus de force/endurance en allant dans le bon sous-menu.Au fil des missions, l’aventure s’adoucit… un peu. On débloque notamment un allié IA, bien que son utilité soit limité : il ne se pointe que contre les boss et sert principalement de chair à canon pour détourner leur attention quelques secondes, histoire de gratter quelques précieux dégâts en début de combat. Petit côté chiant d’ailleurs : si on n’échappera pas à quelques séquences de farm à loot contre des boss (on peut se TP directement devant une fois un niveau terminé), l’augmentation en puissance de l’allié est clairement répétitive. Il faut pour cela affronter vos propres ghosts sous IA via des sortes d’orbe rouge sur le chemin, mais comme il n’y a que 3 types d’armes, il n’y a donc que 3 types de ghosts. Heureusement plus on avance, plus battre un ghost rapporte de gemmes pour améliorer votre allié. Et puisqu’on parle d’optimisation, il faut bien gérer son équipement. Ici, plusieurs options : revendre le matos inutile (à déconseiller), le convertir en XP (déjà plus intéressant), ou le démanteler pour récupérer des matériaux. C’est à ce moment-là que la notion de build commence vraiment à prendre forme, et que chaque choix d’équipement devient crucial.En explorant chaque recoin des niveaux – et c’est presque une nécessité pour éviter de suer du sang – vous tomberez sur des plans permettant de fabriquer diverses choses dont des sets complets d’armes/armures. Et autant vous dire que c’est ici que se joue votre survie, bien plus que sur votre simple talent manette en main. Petit tips gratos : partez sur un build axé sur les attaques enflammées, boostez massivement votre endurance et votre force, et privilégiez les compétences améliorant la vitesse d’attaque. Résultat ? La majorité des boss verront leur rapport de force s’inverser en votre faveur. Ajoutez à ça une sacoche remplie au max de grenades élémentaires et c’est parfois un déferlement de chaos sur le malheureux opposant. Attention, ça ne transformera pas le jeu en une balade champêtre façon Kirby, et certaines morts restent inévitables si vous ne savez pas tenir une manette. Un faux pas, un de ces foutus vers géants qui vous choppe avant de vous balancer dans le vide, ou encore cette satanée esquive spéciale à caler au poil de cul face aux attaques imparables… Tout peut basculer en une seconde. Mais parole de rageux ayant mal vécu l’expérience Sekiro, avec ce build, vous avez largement de quoi voir la fin du jeu.Comptez d’ailleurs facilement plus d'une cinquantaine d’heures pour venir à bout du contenu principal et des missions annexes – dont certaines sont d’importance capitale aussi bien pour le système de jeu que pour les boss cachés et les matériaux qui vont avec. Ce temps variera évidemment selon vos capacités (et votre tolérance aux crises de nerfs). Et si vous voulez rentabiliser l’achat, le jeu vous réserve un NG+ avec une nouvelle rareté d’équipement, des compétences inédites et même une fin cachée. Pour les plus acharnés, un NG++ pousse encore plus loin le délire avec du loot encore plus puissant et des bonus supplémentaires. En clair, pour un premier essai dans le genre, Nexon s’en sort avec les honneurs. Sine brille pas par sa variété, il compense largement par un contenu généreux et une efficacité redoutable. Un Soulsborne pur jus, brutal, exigeant, mais diablement satisfaisant une fois dompté.