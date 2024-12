La Mechteria... une infection mécanique fatale qui vole leurs émotions, et leur vie, aux humains se répand peu à peu dans le monde entier.Le protagoniste, Leo, se réveille dans une étrange contrée remplie de machines, avec un seul souvenir en tête.Le monde humain, menacé par la Mechteria... Le monde mécanique, riche en mystères... et les dimensions invisibles, au-delà.À l’aide de la Warp Device, un téléporteur abandonné, Leo doit se mettre en quête de ses souvenirs à travers les dimensions et sauver le monde de l’infection mécanique.

posted the 12/03/2024 at 08:45 AM by nicolasgourry