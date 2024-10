HobbyConsolas 9/10

En bref, nous avons passé un excellent moment avec Sonic x Shadow Generations. Si le jeu de 2011 était une expérience de plateforme proche de la perfection, cette fois-ci, la frontière est franchie avec un jeu aussi complet, modernisé à certains égards, et aussi frénétique et spectaculaire qu'on pouvait s'y attendre. C'est plus agréable qu'un hot-dog avec du piment en plus.

Sonic X Shadow Generations est un fantastique ensemble de jeux Sonic, qui a su tirer les bonnes leçons de Sonic Frontiers.

Sonic X Shadow Generations is a fantastic bundle of Sonic games, which learned all the right lessons from Sonic Frontiers.