La conformité est comme un dieu tout-puissant. C'est quelque chose qui utilise le nom de bien mais qui est en fait mauvais. Il est impossible que chaque personne ne se sente pas mal à l'aise. Il n'y a rien de mal à se sentir mal à l'aise. Le beau et le laid, le bien et le mal, tout dépend de la personne. [...] Dans les pays occidentaux, il y a une base de pensée fondée sur la religion qui influence l'éducation sexuelle, n'est-ce pas ? Leur attitude à l'égard de la conformité est vraiment bornée. Faire des affaires avec un pays aussi ridicule est un véritable casse-tête. De ce fait, le Japon subit également une influence négative.

Who likes this ?

posted the 09/30/2024 at 09:53 AM by masharu