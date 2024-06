Éditeur : Sega

Développeur : Atlus

Genre : RPG

Prévu sur PS5/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 14 Juin 2024

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Russe.

Shin Megami Tensei V : Vengeance propose deux histoires complètes : une toute nouvelle trame, « Déesse vengeresse », une histoire de vengeance tragique des déchus centrée sur de nouveaux personnages et un groupe de démons énigmatiques nommés Qadištu exécutant leur sombre plan en parallèle de la guerre entre l'Ordre et ceux qui s'y opposent. Découvrez autrement « Déesse créatrice », l'histoire originelle de Shin Megami Tensei V mettant en scène un conflit éternel entre anges et démons et le protagoniste qui se bat pour le sort du monde.Alors que notre protagoniste est forcé à faire un détour inattendu suite à un meurtre sordide au centre du Tokyo moderne, il se retrouve soudainement perdu et inconscient... Il se réveille alors dans un nouveau Tokyo ravagé par une apocalypse, et désormais appelé Da'at... Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant entre humain et démon : un Nahobino.Armé de nouveaux pouvoirs, le protagoniste s'aventure en Da'at, une terre énigmatique peuplée de divinités mythiques et de tyrans démoniaques se battant constamment pour leur survie. En quête de réponses, le protagoniste doit tracer son propre chemin au travers d'une guerre entre anges et démons et décider du sort du monde.