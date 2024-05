JDG 10/10

BetaTesteur 9,5/10

GAC 9/10

JVFrance 9/10

IGNFrance 9/10

JV 16/20

ActuGaming 8/10

PresseCitron 8/10

Numerama 8/10

Millenium 75%

Gameblog 7/10

Senua's Saga : Hellblade II est un original sur presque tous ses aspects. À l'heure où les studios surexploitent les mondes ouverts, le titre excelle dans la linéarité, le déroulement d'un récit construit et maitrisé. L'immersion est tellement poussée qu'elle donne un caractère véritablement unique au titre qui se sert des psychoses de son personnage comme d'un moteur pour la justice. Son côté cinématographique lui vaut les honneurs visuels et sonores. Senua's Saga : Hellblade II n'est pas un jeu, c'est une expérience magistrale qui vous immerge dans les confins de l'esprit humain, dans toute son imperfection et sa beauté.Soyons honnête et bon joueur : ce jeu est d’une splendeur hallucinante. Si l’on pouvait résumer tout cela en une phrase, on pourrait la dire comme suit : c’est l’odyssée d’une guerrière dans les méandres de sa propre psyché, un voyage qui transcende le jeu vidéo pour toucher à l’expérience humaine. Ce jeu est une odyssée de l’âme qui nous laisse avec une résonance et une admiration pour la force intérieure du personnage qui sommeille en chacun de nous. Ninja Theory nous transporte dans le fin fond de l’Islande ou la seule vie qui y émerge provient des ténèbres.En terminant, Ninja Theory et Xbox Game Studios nous livrent du lourd avec le genre d’expérience narrative que j’attends depuis longtemps. Certes, j’aurais voulu que ce soit un peu plus long, mais le studio a bien peaufiné la jouabilité de sa série tout en rehaussant le visuel a un niveau qui le place parmi les meilleurs. J’espère que Xbox va maintenant se servir de l’expertise de Ninja Theory pour offrir plus d’expériences marquantes comme celle-ci dans un futur proche.Que dire de Senua’s Saga: Hellblade II si ce n’est que nous tenons là une version encore plus aboutie d’une expérience déjà unique en son genre en 2017. La recette est désormais maîtrisée par Ninja Theory, le rythme et l’ambiance sont encore plus travaillés. On a du mal à voir des défauts à ce second épisode qui va franchement au-delà de nos attentes. Singulier, époustouflant, intense et déboussolant, en moins d’une dizaine d’heures, Hellblade II nous provoque des sensations qui n’ont encore jamais été explorées dans le jeu vidéo, nous plongeant dans une immersion rare, voire inégalée. L’année 2024 nous réserve encore de nombreuses sorties et peut-être quelques surprises, mais il n’est pas impossible que nous tenions là le jeu de l’année, il est du moins dès à présent dans notre liste de jeu à faire absolument tant celui-ci est mémorable.Dire qu'Hellblade II allait être un voyage perturbant n'est pas une surprise. Qu'il le soit à ce point, cependant... Ce nouveau périple en compagnie de Senua fut éprouvant, épique, humain, viscéral, chargé d'émotion - parfois même dans notre propre esprit. Hellblade 2 n'est clairement pas à destination de toutes et tous. Outre les sujets lourds exploités dans le titre, c'est par son rythme plutôt lent, son gameplay rendu a son plus simple appareil au profit de sa narration, et avec sa durée de vie relativement courte qu'il risque de décevoir pas mal de joueuses/joueurs attendant plus de ce titre. Si vous espériez le God Of War de la Xbox, passez votre chemin. Si toutefois vous acceptez de vous laisser porter par une histoire, un message et les multiples sous lectures qu'une oeuvre peut vous apporter, vous avez face à vous un jeu qui a le potentiel de marquer l'année 2024 au fer rouge.Baissez les lumières, montez le son et éteignez les cierges. Senua’s Saga : Hellblade II réussit son pari dingue d’être la claque visuelle “next-gen” tant espérée, même si les traces laissées par sa main portent les stigmates du jeu 100 % narratif de 2017 avec un gameplay simpliste et une exploration en ligne droite. Plus condensée, plus brutale aussi, la création de Ninja Theory change finalement peu la formule d’origine mais renforce tous ses rouages au point d’en faire une belle machine de guerre. Si vous êtes abonné au Game Pass, jetez-vous dessus, vous devriez passer un très bon moment.À n’en pas douter, cette nouvelle itération des épopées de Senua va cliver. Certains y trouveront leur compte de par la fidélité visuelle et auditive encore jamais vue sur une console de nouvelle génération, quand d’autres ne pourront s’empêcher de sentir qu’il manque un petit quelque chose. En voulant proposer une histoire dans la continuité du premier opus tout en s’en éloignant assez largement, Senua’s Saga: Hellblade II perd de sa superbe narrative en ne plaçant pas vraiment son héroïne au centre du récit, là où le précédent nous faisait voir différentes facettes d’une Senua blessée, endeuillée. Senua est désormais une vraie guerrière, plus maniable, avec une psychose interne toujours présente mais mieux tolérée et par conséquent moins extravagante que dans l’opus précédent. Et bien que le débat de la durée de vie ne cessera à tort d’alimenter internet dans les jours suivant la sortie du jeu, on ne peut s’empêcher de penser que l’aventure aurait gagné à tirer un peu plus en longueur pour poser davantage le contexte de la promesse de Senua, ajouter quelques énigmes inédites, trop peu présentes, ainsi que quelques affrontements inoubliables pour pimenter une structure bien trop classique, globalement plus simple (même au niveau de la difficulté) que le premier opus. Mention spéciale à tous les personnages, tous aussi charismatiques que notre Senua, magistralement interprétée par Melina Juergens qui mériterait des récompenses pour sa prestation. Retenons enfin l’excellence technique, avec un véritable bijou visuel et auditif, repoussant encore une fois les frontières du photoréalisme et de l’audio binaural, ce qui est tout à fait bluffant pour un jeu développé par seulement 80 personnes.“Vitrine technologique”, “démo technique”, appelez-le comme vous voulez… Hellblade 2 est une incontestable démonstration visuelle et sonore. Le cadre mythologique est passionnant, la mise en scène est incroyable et la réalisation générale permet d’enchaîner les séquences contemplatives, sans oublier ce sound design juste fabuleux. Toutefois, Hellblade 2 souffre aussi d’un gameplay très pauvre, de combats aussi violents que répétitifs/poussifs, d’énigmes runiques face auxquelles on a vite tendance à souffler et d’une durée de vie d’environ 5 heures. Cela étant, Hellblade 2 reste selon nous une expérience à vivre, principalement pour le plaisir des yeux et des oreilles donc.Entre pression sonore constante et violence viscérale pas loin du dégoût, Senua’s Saga: Hellblade 2 subjugue par son incroyable travail sur l’immersion. Grâce à l’Unreal Engine 5, il brille par sa réalisation époustouflante. L’expérience cinématographique est réussie, et on sent tout le travail accompli par Ninja Theory.On aurait aimé en revanche que cette assise visuelle accueille un gameplay bien plus peaufiné. Dans le sillage de son prédécesseur, Senua’s Saga: Hellblade 2 est rattrapé par ses démons, à savoir des énigmes risibles et des combats insipides. Un comble pour un récit articulé autour d’une héroïne qui doit composer avec des troubles mentaux.En tant qu'expérience singulière et contemplative, Hellblade 2 remplit parfaitement son contrat : visuellement éblouissant, la claque du titre de Ninja Theory ne se vit pleinement qu'avec un bon casque vissé sur les oreilles. En tant que "jeu vidéo", par contre, c'est tout de suite plus compliqué : entre des combats répétitifs dès la seconde rencontre et des puzzles mal calibrés et inintéressants, Senua's Saga se laisse suivre mais ne passionne jamais. On note tout de même quelques scènes intenses, qui ne viennent cependant pas rattraper une conclusion qui arrive comme un cheveu sur la soupe.Ninja Theory a pris un très gros risque avec Hellblade 2 et le pari est en partie relevé. En s’écartant de la noirceur extrême du premier jeu, le studio évite de tomber dans la facilité ou dans la sensation de redite. Mais surtout, les développeurs restent cohérents vis-à-vis de leur récit et de l’évolution de Senua. C’est donc plutôt intéressant à suivre. Maintenant, le titre a aussi une forme plus conformiste, un rythme, des PNJ dispensables et certains défauts seulement gommés qui pourraient moins plaire que la première expérience plus intimiste et anxiogène. On reste tout de même accroché à la manette pour voir où ce voyage nous mène et pour la performance phénoménale de Melina Juergens. Une belle vitrine technique pour Xbox, mais pas la suite fantastique ou le chef d'œuvre qu’il aurait pu être.