Je suis tellement honoré de pouvoir participer à un tel projet ! Dragon Ball est une œuvre grandiose au point que je connaissais déjà les noms des personnages dans ma vie de tous les jours avant même d’avoir regardé cette dernière !

Avant que je ne publie mon manga j’ai relu l’œuvre, et j’ai beaucoup appris sur le fait que la combinaison entre le côté calme et simpliste du personnage de Goku et le shounen manga puisse donner quelque chose d’aussi attrayant !!

J’invite grandement tout le monde à relire aussi Dragon Ball !

Félicitations pour les 40 ans de Dragon Ball !!

J’ai fait un remake du Tome 3 « le commencement du Tenkaichi budokai !!». Dans Dai no Daiboken (La quête de Dai) il y a aussi une période qui s’appelle « le Grand tournoi d’arts martiaux du royaume de Romos »… ça se ressemble un peu, du coup je me suis permis de mélanger les personnages.

Je suis désolé pour ça …

Bonjour je m’appelle Amano Akira. Pour moi, Dragon Ball est l’origine de tout, je dirais même plus que c’est une œuvre que j’aime au point qu’elle est ancrée en moi. En me permettant de dessiner (ndlr: du Dragon Ball), cela m’a confirmé que j’adore vraiment Son Goten. Merci beaucoup.

Quand j’étais petit, je n’avais pas pour concept d’acheter des mangas à partir du premier tome, j’étais un enfant qui quand il avait envie de lire un manga allait chez le libraire pour acheter le dernier tome sorti en date. Par conséquent, en réalité le premier tome que j’ai acheté de Dragon Ball était le tome 7. C’est le tome où ils se battent contre le général Blue. Je me souviens m’être longtemps demandé et imaginé ce qui avait bien pu se passer avant cela, avec impatience.

J’ai ensuite enfin pu lire le tome 6, et j’étais tout excité en me disant « il y avait donc des combats si amusant que cela !! ».

J’adorais particulièrement le combat avec le Ninja Murasaki ! Si le petit garçon de première année d’école primaire de l’époque que j’étais savait que je dessinerais la couverture de ce tome 6, quelle réaction aurait-il…

Félicitations pour les 40 ans de Dragon Ball.

Je suis extrêmement reconnaissant que l’on m’ait accordé cette opportunité, étant donné que je fais partie de ces personnes qui se sont nourries de cette œuvre depuis leur enfance pour grandir. Un air Pop et plein de vie, une machine qui se déplace avec des couleurs rafraîchissantes, ainsi que le charme de Dragon Ball, le tome 7 que j’ai choisi est une illustration qui réunit tout ça. De plus cette impression d’avoir été dessiné sans difficulté qui en échappe est impressionnante. Dragon Ball restera mon aspiration à jamais.

Même en rêve je n’imaginais pas que je viendrais à participer à un tel projet ! J’en suis vraiment très honoré ! Même si quand j’étais en primaire je ne lisais pas vraiment de manga, je me rappelle le jour où j’ai tenté de reproduire sur mon cahier de note un dessin de Kamehameha !

Depuis que je suis devenu mangaka, j’ai eu l’occasion de mettre les pieds à une exposition de genga d’Akira Toriyama, et je me rappelle que même si je suis devenu adulte actuellement, j’ai été excité par chaque planches et que j’étais très ému !

Félicitations pour les 40ans de Dragon Ball !

J’ai été très influencé par Dr.Slump notamment pour mes designs et mes mangas. J’aime énormément aussi la première partie de Dragon Ball avec son ambiance de voyage idyllique.

En particulier Bulma qui est un personnage que j’aime énormément, et même actuellement je me souviens parfaitement de mon excitation lorsqu’elle partait en voyage avec Goku sur sa moto. Goku, Bulma, un dragon, un voyage ! J’adore le tome 9. Je n’aurais jamais pensé que je puisse participer un jour à un tel projet !

Si je le pouvais j’aimerais l’annoncer à mon moi du passé quand j’étais étudiant et acheter des encres de couleurs pour imiter les illustrations d’Akira Toriyama. Félicitations pour les 40 ans de Dragon Ball !

C’est un honneur de participer au projet d’une si grande œuvre. Ce volume a un design unique, et après m’être demandé comment m’y prendre, j’ai essayé d’en faire une sorte d’image où ils (ndlr: Goku et Bulma) sont venus chercher les Dragon Balls avec pour décors des ruines, mais était-ce un peu trop forcé ? En tout cas, je me suis amusé à le dessiner ! Merci.

« Goku qui suit docilement les ordres de son maître et vise à remporter le Tenkaichi Budokai. Après l’entraînement, alors qu’il vise à gagner le championnat, Goku finit par le remporter en battant le Grand Roi Démon qui complote pour conquérir le monde. »

Il s’agit de l’intrigue de la première moitié de Dragon Ball (avant d’entrer dans l’arc Saiyan). Ne pensez-vous pas que le côté fort mais décontracté et joueur de Goku est bien exprimé dans l’intrigue ?

Goku bat le Grand Roi Démon, qui tente de détruire le monde, selon les règles du tournoi. Ce Goku est incroyable. En plus d’être si fort, l’impact qu’il laisse est différent des autres. Je suppose que c’est ce qu’on appelle « le détachement ».

J’ai l’impression que c’est également dû au chevauchement du « détachement » de Toriyama qui a dessiné avec des états d’esprits tels que « Je veux terminer le manuscrit le plus tôt possible pour pouvoir fabriquer des modèles en plastique ! », « Je suis trop paresseux pour peindre en noir, donc je vais rendre les cheveux blancs Super Saiyan » et qui ont fait de l’œuvre un mégahit partout dans le monde. Pas seulement dans le manga, quand il s’agit de créer des choses, « cette personne » apparaît. Si vous voulez dessiner un manga aussi passionnant, vous devez d’abord devenir une personne passionnante. C’est comme ça que je le prends maintenant.

Quand j’étais à l’école primaire, tout le monde dans ma classe lisait Dragon Ball pendant sa parution. J’ai commencé à aimer à dessiner en copiant du Dragon Ball. J’ai alors commencé à acheter le Jump chaque semaine, et je commençais à vouloir dessiner moi-même des mangas… J’ai alors commencé à envoyer des requêtes, à être assistant, et j’ai fini par paraitre moi aussi… Je n’aurais jamais pensé que le jour viendrait où l’on me donnerait l’autorisation de dessiner des illustrations pour un tel projet ! Je suis vraiment honoré. Félicitations pour votre 40ème anniversaire !

Dragon Ball pour moi c’est le commencement du commencement. J’ai commencé à dessiner des mangas parce que j’admirais Akira Toriyama, je reproduisais ses dessins de personnages, je reproduisais également tel quel un chapitre entier, et j’ai même dessiné des tas de mangas qui recopiaient littéralement ses créations. J’ai également énormément joué à Super Budoten. J’adore énormément la modélisation de ses méchas et ses frontispices, et même maintenant ils m’inspirent lorsque que je dessine.

Je ne me lasse vraiment pas des ses lignes déformés et ses formes, c’est tellement mignon. Je suis donc vraiment très honoré d’avoir pu obtenir cette opportunité. Félicitations a Dragon Ball pour ses 40ans !

Quand j’étais enfant, j’adorais la couverture du tome 16. Mais j’étais incapable de la recopier, du coup j’ai demandé à mon père de la redessiner pour moi sur du papier à dessin, et j’ai l’ai toujours laissé afficher dans ma chambre en guise de poster. Le temps est passé, et maintenant Dragon Ball à 40ans. Je suis devenu un peu meilleur en dessin par rapport à l’enfant nul que j’étais, mais je n’arrive toujours pas à la hauteur de ce dessin de Goku et Piccolo qui a jauni et dépéri avec le temps (ndlr: il parle du dessin de son père).

J’adore l’illustration de Vegeta et Son Goku avant qu’ils ne se battent dans ce tome.

À cette période j’étais en seconde année de primaire et je ne cessais de la redessiner.

Avoir pu faire parti de cette super génération de lecteur du Jump, et avoir pu feuilleter Dragon Ball, j’en suis vraiment très heureux.

Félicitations pour les 40 ans de Dragon Ball !!

Même si je n’avais aucune capacité en dessin, après avoir fait cela pendant des années, il est normal que d’une certaine mesure je sois devenu capable de comprendre le dessin. Comme si c’était magique, même pour le dessin d’une personne extrêmement douée « je vois, ce dessin utilise donc tel mécanisme », je résolvais la « magie » et avalait « la technique ».

Néanmoins, avec Toriyama cela reste au stade de « magie ». Je peux l’imiter facilement mais je n’arrive jamais à atteindre l’essence de ses dessins. Je pense que je l’ai ressenti à nouveau cette fois aussi , en tentant à nouveau d’imiter l’image parfaite d’un tel mangaka.

J’aimais beaucoup Dendé et Cargo, donc j’ai eu l’honneur de me faire attribuer le dessin de la couverture du tome 22. Comme l’histoire réelle se déroule de manière tragique, j’ai fait une scène heureuse avec les deux partant en excursion sur une planète Namek en paix.

Depuis toujours et même maintenant, j’aimerais vraiment réussir à dessiner des Mécha comme ceux de Toriyama-sensei. (Et je pense que dans le futur aussi je penserais toujours cela)

Félicitations pour les 40 ans !!

Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun sens pour le dessin de Mécha, et donc j’ai choisi cette couverture en réfléchissant à la façon dont je pourrais incorporer mes propres goûts sans que cela ne soit remarqué (ndlr: le fait qu’il soit mauvais pour dessiner des Mécha). Quoi que l’on dise l’impact qu’a eu Freezer sur nous a été immense, et j’ai donc été très heureux de le dessiner ! Même si nous approchons bientôt du 40ème anniversaire, je tremble encore du fond du cœur devant ce charme qui ne se fane jamais.

Toutes mes sincères félicitations !!!

Félicitations à Dragon Ball pour son 40e anniversaire !! Parmi toutes les couvertures que j’apprécie, j’en ai délibérément choisi une qui avait autant d’éléments que possible. Mais je voulais aussi dessiner Piccolo et Vegeta… Pendant que je rendais cet hommage, je me suis rappelé à quel point j’aimais copier l’œuvre quand j’étais enfant, j’ai vu à quel point cela avait une profonde influence sur la façon dont je dessine des objets naturels et des choses comme des nœuds , et j’ai réussi à réaliser une fois de plus à quel point les talents de Toriyama-sensei sont devenus une partie de mon être même. C’était amusant!! Ce fut un tel honneur de pouvoir participer à ce projet. Merci beaucoup !

Je suis très très honoré d’avoir pu dessiner une couverture de Dragon Ball. J’ai atteint mon apogée.

En réalité, je n’avais absolument aucune idée de quoi écrire ici, du coup on m’a montré le commentaire qu’il y avait dans le tome 27.

Il y avait écrit :« même si je veux écrire quelque chose au sujet de ma situation actuelle, le fait que ce soit une publication hebdomadaire fait que je suis super occupé et au final je n’écris rien de cela », et j’ai tout de suite pensé oui, c’est tout à fait ça ! Mais en même temps il y avait aussi écrit : « Pour le commentaire de la table des matières du Jump, c’est le responsable qui l’écrit à ma place »… une « attaque spéciale » que j’aurais vraiment aimé connaître quand j’étais sérialisé (lorsque ma série était en parution), et qui m’a rappelé une fois de plus la grandeur de M.Toriyama. Pourquoi je n’y ai jamais pensé!!

Dans l'illustration originale, comme Kame Sennin monte sur une Honda Monkey de première génération, pour Ryo je l'ai fait monter avec une autre personne sur la plus active des Monkey, la Monkey RT. Dans les œuvres de Mr.Toriyama, j'aime vraiment beaucoup les Mécha, dans Dragon Ball aussi il y a entre autre des Mécha volants, des sous-marins et bien d'autres, et je trouve ça tellement classe. En ce qui concerne les personnes, j'aime vraiment Kame Sennin. Il est pervers et plein d'énergie, mais en réalité il est très fort ! En prenant Kame Sennin comme modèle, j'ai tenté de développer ma force physique, mais j'ai échoué. Par contre en ce qui concerne de prendre des années, je pense que je me suis rapproché de Kame Sennin (rire). Je porte des lunettes de soleil et conduit une voiture ouverte (rire).







Kentaro Yabuki (Black Cat)







[quote]Quand j’étais à l’école primaire, j’avais l’habitude de reproduire les activités de Goku et compagnie en dessinant leurs scènes sur mon cahier, et c’est ce qui a été mon point de départ pour mes mangas.

Je n’arrive pas à croire que même arrivé à la quarantaine, Goku est toujours actif et que l’on peut profiter d’une nouvelle œuvre…

En prime, le fait que je puisse participer à ce projet avec une illustration de mes cyborgs préférés est juste inimaginable, et j’aimerais l’apprendre au moi de cette période.

Félicitations Toriyama-sensei et Dragon Ball pour ces 40ans !!

Bonjour, je suis Gotōke.

J’ai toujours adoré Bulma, donc je suis super heureux d’avoir pu obtenir l’occasion de la dessiner, merci ! Mes parents auteurs, mes frères et sœurs, ainsi que leurs enfants, tous connaissent et aiment Dragon Ball (pas plus tard qu’il y a quelques jours, je tenais une figurine de Goku dans ma main droite). Il s’agit vraiment d’une œuvre qui va au-delà des générations et qui est aimé de tous ! À chaque fois je ne peux m’empêcher de penser que Akira Toriyama est vraiment quelqu’un d’extraordinaire !

J’ai réalisé à nouveau quelque chose en tentant de reproduire ceci. Les dessins de Monsieur Akira Toriyama semblent avoir été dessinés de manière simpliste et plat, mais en fait, l’effet tridimensionnel est d’une précision hors norme. Il possède vraiment une technique incroyable qui lui permet de faire des surfaces plates et de l’effet tridimensionnel en même temps ! Il n’y a pas à dire, ce sont vraiment des dessins magnifiques. Je suis vraiment honoré d’avoir pu dessiner le tome 33.

Félicitations pour les 40 ans !

Dragon Ball est une œuvre que je lisais en primaire dans le V-Jump depuis le tout premier chapitre, et je suis donc très honoré que l’on me laisse participer à un tel projet.

J’avais peur de faire un arrangement d’un dessin d’Akira Toriyama, mais j’ai fait la couleur de l’armure selon les spécifications de Goku, j’ai ajouté une foule de soldat en fond pour installer un peu plus d’ambiance, et j’ai mélangé des éléments de « Kingdom ». Je me suis bien amusé à le dessiner !!

Quand j’étais enfant, j’admirais Akira Toriyama, je dessinais entre autre Trunks et Goku, des illustrations qui se rapprochaient du style de Toriyama, et je dessinais même des mangas.

Les lignes que dessine Toriyama sont simples tout en étant difficiles, profondes, amusantes, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à dessiner en essayant de l’imiter.

En ayant reçu cette opportunité, j’ai dessiné en parlant au moi de cette époque:

« Je dessine du Dragon Ball ! Ça sera montré à Akira Toriyama ! ».

J’étais à la fois excité et j’avais le traque, mais merci beaucoup de m’avoir laissé dessiner!

Mon ami avait emmené tous les tomes dans nôtre base secrète, et on se les passait pour lire jusqu’à ce que le soleil se couche.

Lorsque j’ai obtenue une Carddass (une carte), je l’ai tourné avec désinvolture, et quand j’ai vu que c’était une carte brillante de Gohan, j’ai dansé de joie.

Ma découverte accidentelle d’un combo secret en appuyant à l’aveugle plusieurs fois d’affilé sur les bouton sur Super Budoten.

Quand j’ai fait la queue avec mes parents, malgré la chaleur, pour aller voir Toei Anime Fair.

Ce prof qui m’a félicité lorsque j’ai dessiné Super Trunks sur le tableau à craie de derrière.

Lorsque je me remémore mes souvenirs d’enfance, Dragon Ball à sa place fixe dans ces derniers.

Félicitations pour les 40 ans de Dragon Ball !!

Félicitations pour les 40 ans de Dragon Ball !

Lorsque j’ai vu pour la première fois les fils de Goku, ils étaient tellement mignons que je n’ai cesser de les redessiner presque à en mourir. J’adore aussi bien Gohan que Goten.

J’ai pris conscience à nouveau que mon désir de dessiner des personnages enfants avait commencé à ce moment là, et c’est pourquoi j’ai choisi le tome 38.

Je suis vraiment très honoré d’avoir pu participer à ce projet !!

Dragon Ball est pour moi le commencement de ma vie dans le manga et restera pour l’éternité le numéro 1. C’est ce que dit l’enfant qui est en moi. Quand j’étais à la maternelle, j’ai vu Dragon Ball dans un Jump qu’un ami a amené, et j’ai décidé à ce moment là que dans le futur je deviendrai Mangaka. Je suis donc très honoré et comblé qu’on m’ait permis de participer à ce projet.

De plus Dragon Ball est toujours très populaire. Devenu mangaka à présent, je peux apprécier encore plus la grandeur de Dragon Ball.

Merci !!

Dans le restaurant que gérait un ami de mon père, ce qui me permettait de tenir sans me plaindre des adultes qui buvaient leurs verres du soir, c’est le fait qu’il y avait tous les tomes de Dragon Ball posés ici. Après 25 ans, pouvoir être impliqué dans un projet comme celui-ci me donne l’impression d’être submergé par l’émotion sans comprendre pourquoi.

Dragon Ball super gallery est un projet lancé en aout 2021 pour les 40 ans du manga , jusqu’en 2024 de nombreux mangaka redessineront chacun une page de couverture de dragon ball jusqu’au tome 42.