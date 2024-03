Une exploration en quatre volets des origines de la fantasy. Dans cet épisode : l’influence déterminante des contes de Grimm. L'illustrateur John Howe s’entretient avec le réalisateur anglais Terry Gilliam, pour qui la noirceur et la cruauté originelles des contes populaires ont constitué une grande source d'inspiration.



Les frères Jacob et Wilhelm Grimm (1785-1863 et 1786-1859), célèbres pour avoir recueilli et retravaillé des contes issus des traditions orales allemande et française, ont rapidement séduit un public captivé par ces récits stimulant l’imaginaire. S’il ne s’agit pas encore de fantasy à proprement parler – le terme implique une touche d’invention personnelle –, ces contes véhiculent toutefois des univers riches qui poseront les jalons du genre.



Précurseurs

Entre fantastique et merveilleux, les univers imaginaires de la fantasy irriguent la littérature et le cinéma en passant par les jeux vidéo et les jeux de rôle. Mais d’où viennent leurs histoires ? Que révèle le succès de séries comme Le seigneur des anneaux ou Game of Thrones sur notre société ? Guidée par l'œil expert de l’illustrateur canadien John Howe, l'un des maîtres du genre, cette série documentaire entreprend un voyage dans le temps, des contes de Grimm jusqu’aux romans de Robert E. Howard.





Considéré comme le premier auteur de fantasy, l’artiste britannique William Morris – à qui l’on doit aussi de célèbres papiers peints et textiles – a exercé une influence décisive sur les oeuvres de J. R. R. Tolkien et de C. S. Lewis, l'auteur des "Chroniques de Narnia".



Dans les années 1860, William Morris s’est attelé à une œuvre poétique plus complète, publiée en quatre volumes sous le titre The Earthly Paradise, qui revisitait des histoires mythologiques classiques et nord-irlandaises.



Précurseurs

Entre fantastique et merveilleux, les univers imaginaires de la fantasy irriguent la littérature et le cinéma en passant par les jeux vidéo et les jeux de rôle. Mais d’où viennent leurs histoires ? Que révèle le succès de séries comme Le seigneur des anneaux ou Game of Thrones sur notre société ? Guidée par l'œil expert de l’illustrateur canadien John Howe, l'un des maîtres du genre, cette série documentaire entreprend un voyage dans le temps, des contes de Grimm jusqu’aux romans de Robert E. Howard.





Adepte de la notion d’horreur cosmique selon laquelle l’être humain serait insignifiant à l’échelle du cosmos, l’écrivain américain H. P. Lovecraft (1890-1937) était presque inconnu de son vivant, mais il est depuis devenu un auteur culte. L’illustrateur américain Mike Mignola (créateur du personnage Hellboy) raconte sa découverte de Lovecraft et le défi que représentent ses créatures pour un illustrateur.



H. P. Lovecraft est véritablement devenu un auteur culte avec sa nouvelle fantastique L'appel de Cthulhu (1926), dans laquelle une infâme créature serait tapie au fond de l’océan tandis que ses disciples prépareraient en secret son retour sur terre.



Précurseurs

Entre fantastique et merveilleux, les univers imaginaires de la fantasy irriguent la littérature et le cinéma en passant par les jeux vidéo et les jeux de rôle. Mais d’où viennent leurs histoires ? Que révèle le succès de séries comme Le seigneur des anneaux ou Game of Thrones sur notre société ? Guidée par l'œil expert de l’illustrateur canadien John Howe, l'un des maîtres du genre, cette série documentaire entreprend un voyage dans le temps, des contes de Grimm jusqu’aux romans de Robert E. Howard.





Archétype du héros de fantasy, Conan le barbare tente de survivre dans un monde où la violence et le sexe font loi. John Howe poursuit son périple américain à Cross Plain, au Texas, le village où a vécu son créateur, Robert E. Howard. Il y découvre un héros musclé bien plus complexe qu'il ne le pensait.



L’illustrateur rencontre aussi l'artiste Barry Windsor-Smith. Lequel, se réclamant de Howard, a été le premier à transposer Conan en bande dessinée pour Marvel.



Précurseurs

Entre fantastique et merveilleux, les univers imaginaires de la fantasy irriguent la littérature et le cinéma en passant par les jeux vidéo et les jeux de rôle. Mais d’où viennent leurs histoires ? Que révèle le succès de séries comme Le seigneur des anneaux ou Game of Thrones sur notre société ? Guidée par l'œil expert de l’illustrateur canadien John Howe, l'un des maîtres du genre, cette série documentaire entreprend un voyage dans le temps, des contes de Grimm jusqu’aux romans de Robert E. Howard.