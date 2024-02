Éditeur : Spike Chunsoft

Développeur : Spike Chunsoft

Genre : D-RPG

Disponible sur Switch

Langue : Anglais

Quelques mois après leur précédent périple à Tsukikage Village...Shiren le voyageur et Koppa, son fidèle furet doué de parole, ont reçu une vision d'une terre lointaine et d'une demoiselle en détresse qui les a menés jusqu'à la mystérieuse Serpentcoil Island.Mais ils ne sont pas seuls. Des rumeurs mentionnent un magot de pirate perdu dans les profondeurs de Serpentcoil Island, ainsi qu'un puissant monstre dont le ventre renfermerait un fastueux trésor et qui vivrait au sommet de la plus haute montagne. Maints aventuriers et guerriers affluent de tout le royaume, avides de mettre la main sur ces richesses.Existe-t-il un lien entre l'énigmatique demoiselle et le monstre ?Quelle vérité se cache derrière les secrets et les trésors disséminés sur l'île ?C'est le début d'une nouvelle aventure pour Shiren et Koppa !