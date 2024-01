JV 18/20

Persona 3 Reload est un modèle en termes de remake d'un jeu de rôle. Le titre reprend tout ce qui fait le charme du jeu original pour moderniser l'expérience et corriger ses défauts en s'inspirant de Persona 5. Grâce à des options de confort, la formule mêlant gestion du quotidien et exploration de donjon en devient d'autant plus addictive. Résultat, on est encore plus happé par son casting de personnages attachants et surtout son système de combat parfaitement huilé. Ajouté à cela une fabuleuse refonte graphique et musicale et l'aventure n'en est que plus agréable à parcourir. En un mot comme en cent, Persona 3 Reload est une excellente façon de (re)découvrir Persona 3 et le jeu parfait pour attendre Persona 6.Persona 3 Reload est incontestablement un excellent remake. Il réussit à moderniser l'œuvre d’origine sans en changer le fond, même s’il faut s’attendre à quelques surprises. L’objectif est clair : s’harmoniser avec Persona 5, devenu le nouveau standard de la licence, et ça fonctionne à merveille. Le plus impressionnant reste bien entendu la refonte graphique, colossale, qui apporte de nouvelles perspectives et plus encore. Atlus a revu sa copie sous toutes les coutures et y a même injecté des nouveautés qui viendront décrocher un sourire aux fans de la première heure. La bande originale elle aussi a eu le droit à un coup de frais et de l’inédit, ce qui la rend, une fois de plus, mémorable. Malgré tout, Persona 3 Reload reste le jeu qu’il était dans le fond. La recette n’a pas changé, même si l’on a de nouvelles choses à faire et découvrir ici et là. Par contre, le Tartare aurait clairement mérité une revisite complète. À l’heure actuelle, c’est difficilement acceptable de se taper des couloirs infinis pendant de très, très nombreuses heures, même s'il y a une fois encore des surprises. Même son de cloche pour l’écriture qui aurait gagné à être fignolée pour, justement, répondre aux fameux nouveaux standards de la licence. Mais entre nous, bouder ce Persona 3 Reload juste pour ça serait une grosse erreur. C’est assurément l’un des meilleurs jeux de ce début d’année.Persona 3 Reload n’est pas qu’un simple remake, il s’agit d’une véritable cure de jouvence. En rafraîchissant tous les aspects de ce JRPG légendaire, P-Studio remet Persona 3 au niveau de Persona 5 et Dieu sait que la barre était haute. Au-delà d’une réalisation immersive et d’une écriture enrichie, le titre se distingue par sa multitude d’améliorations de qualité de vie. Combats, exploration, vie sociale : tous les aspects du gameplay ont été assouplis pour offrir une nouvelle jeunesse à cet épisode fondateur.Persona 3 Reload est un bon remake qui réussit dans sa mission de rendre un épisode trop austère accessible au public de Persona 5. Maintenant, reste la question de savoir si on se contente du même jeu avec un nouveau moteur ou si l’on peut faire preuve de plus d’ambition. Entre le contenu inédit minime et les problèmes du jeu original qu’on ne tente pas vraiment de corriger, on se dit que cette aventure incroyable méritait mieux qu’une “mise à niveau” sur les autres. C’est tout de même la meilleure porte d’entrée actuelle mais le problème dans tout cela, c’est qu’on ne manque clairement pas de bons RPG en ce moment entre Like A Dragon 8, Granblue Fantasy Relink, Final Fantasy VII Rebirth ou Dragon’s Dogma 2 par exemple. Et forcément, au milieu de tout ça, un remake aussi sage vendu plein tarif ne peut absolument pas prétendre avoir la priorité. Surtout après la pilule amère du remaster l’an dernier. Hors Game Pass, on vous recommande donc plutôt d’attendre un prix plus raisonnable ou comme disent certaines personnes moqueuses, une version améliorée de Reload pour ajouter ce qu’il manque par exemple.Persona 3 Reload est de très loin la meilleure version de Persona 3, sans aucun doute. Le jeu a été repensé pour affiner ses angles les plus disgracieux, le gameplay est plus lisse, plus accessible, et va dans le sens du joueur, pas contre lui. Et pourtant, la saveur originale est conservée intacte. L’occasion est parfaite pour découvrir le jeu qui est considéré comme la naissance d’un genre. Atlus ne rend toutefois pas une copie parfaite. Certains aspects des versions FES et Portable de Persona 3 sont tristement absents, et Reload garde clairement des cartouches pour une version future, ou un DLC. Une retenue dont on se serait passé.Si l’on peut grommeler en se disant qu’Atlus aurait pu voir plus grand pour un jeu légendaire comme Persona 3, force est de constater que le remake reste une réussite dans les grandes lignes et une très belle occasion de (re)découvrir le RPG salvateur de la série Persona et de son créateur, pour ceux qui seraient passés à côté à l’époque. Persona 3 Reload vous propose une histoire riche, qui vous tiendra en haleine pendant près de 80 heures, aux personnages attachants et dont la conclusion ne laisse pas indifférent. Nous ne pouvons que trop espérer qu’un succès potentiel de ce remake amène Atlus à étoffer ce dernier en lui accordant une version sublimée d’ici quelques années, dans la tradition de la licence depuis près de deux décennies maintenant. Malgré les quelques reproches que l’on puisse lui faire, Persona 3 Reload mérite votre attention et, on l’espère, un égard nouveau de la part de ses créateurs dans les temps à venir.Persona 3 Reload réalise tous les changements et les améliorations qu'on pouvait attendre d'un remake digne ce nom d'un titre culte. Le titre d'origine s'en trouve grandement amélioré à presque tous les niveaux, avec un gameplay bien plus satisfaisant et dynamique, des interactions sociales, plus riches et des graphismes relativement modernes. Cela serait presque parfait si une quantité massive de contenu n'avait pas été laissée de côté. La durée de vie reste massive, et c'est un excellent moyen de découvrir ou de redécouvrir Persona 3, mais c'est loin d'être la version complète du jeu, dont on rêvait depuis des années.Opération rajeunissement réussie pour Persona 3 Reload : 18 ans après sa sortie sur PS2, le RPG qui bouleversa la licence d'Atlus s’offre une nouvelle vie avec un lifting haute-def de toute beauté, une bande originale du tonnerre et des ajustements légers, mais concrets, de son système de combat pour accueillir en douceur les convertis à la cathédrale d'Igor. Un respect du matériel d'origine tel qu'il en devient superflu pour celles et ceux qui auraient déjà exploré le Tartare à l'époque - ou qui auraient récemment craqué pour la réédition de Portable. De ses prédécesseurs, Reload emprunte autant qu'il délaisse, laissant la question de la superior version grande ouverte pour les acharnés des forums.