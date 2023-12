Éditeur : Square-enix

Développeur : Square-enix

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch/Mobile

Date de sortie : 25 Avril 2024

Langues : Anglais / Japonais

Voyagez dans 17 mondes uniques avec la Jonction, en vous laissant guider par la destinée ou en ouvrant une voie forgée par vos propres choix.Découvrez des cultures et des paysages totalement différents, passant d'une multitude de gratte-ciels à des environnements recouverts de verdure, en passant par un monde gouverné par cinq sorcières, ou à un autre sous le règne de vampires ; et ce n'est que quelques-uns des univers uniques disponibles.Six personnages principaux, possédant chacun une histoire unique et des objectifs très différents, partiront à l'aventure dans cinq arcs narratifs distincts.Ils voyageront à travers plusieurs mondes, chacun ayant ses propres raisons : un humain en mission pour protéger la barrière qui défend sa ville ; une sorcière tentant de récupérer la magie qu'elle a perdue et qui se fait passer pour une écolière ; et un seigneur vampire désireux de récupérer sa couronne et de reprendre la place qui lui revient de droit en tant que maître de son monde.Même en choisissant le même protagoniste une deuxième (ou troisième, ou même quatrième) fois pour une partie, l'histoire et les événements seront totalement différents, vous offrant une partie et une expérience inédite.