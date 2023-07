Éditeur : Dotemu

Développeur : Dotemu / Capybara Games

Genre : RPG/Puzzle

Disponible sur PC/PS4/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Polonais / Russe / Tchèque.

Développé à l’origine par Capybara Games (sorti à l’origine sur Nintendo DS en 2009 / 2010 en Europe, il avait eu droit à un remake sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC en 2011, ensuite porté sur iOS et Android en 2013), Might & Magic : Clash of Heroes sort une édition définitive incluant son contenu téléchargeable, des portraits de personnages actualisés, beaucoup d’améliorations pratiques et un mode en ligne élargi et complètement repensé et rééquilibré !Planifiez chacune de vos actions et combinez vos attaques pour vaincre vos ennemis dans des scénarios de combats inspirés de jeux de réflexion. Améliorez vos héros et vos créatures pour lancer des attaques de plus en plus dévastatrices sur vos adversaires et laissez le stratège en vous mener vos troupes à la victoire.Might & Magic : Clash of Heroes précède les héros de la saga Might & Magic V de 40 ans et suit cinq héros de cinq régions différentes d’Ashan. Chacun doit suivre sa propre voie, une aventure semée d’embûches, pour gagner en force, lever le voile sur une intrigue démoniaque et enfin, éviter la destruction complète du monde.