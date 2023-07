Gameblog 9/10

GAC 9/10

GamerActor 9/10

Gamekult 8/10

JV 16/20

GameWave 16/20

Millenium 75%

JDG 7/10

Pikmin 4 est LE jeu de l'été, c’est certain. Il est frais, abordable, mignon comme tout et rapidement addictif. Alors oui, il réutilise les mêmes ingrédients qu’il y a dix ans et les nouveautés se comptent sur les doigts d’une main, seulement voilà elles font toutes mouche et s'avèrent même suffisantes pour nous permettre d’apprécier le voyage sans s’ennuyer. Cerise sur le gâteau, Pikmin 4 cache quelques secrets à sa toute fin qui devraient satisfaire les fans de la franchise, mais en plus, il se dote d’un mode multijoueur solide et très amusant qu’il serait dommage de sous-estimer. En prime, il est jouable avec une seule Switch, parfait pour le voyage et les vacances donc. Pikmin 4 est une vraie réussite.Pour conclure, Pikmin 4 a tous les éléments qu’on attend d’une excellente suite. C’est-à-dire que l’expérience est rehaussée avec ses nouveaux éléments de jouabilité comme l’ajout d’Otchin, de l’exploration de nuit et des défis Dandori qui sont franchement amusants. Pour les fans de stratégie, l’aventure est plus complète et nous fait découvrir des challenges plus poussés et difficiles. Tout ce qui m’a dérangé, ce sont les temps de chargements qui paraissaient parfois un peu longs. Dans l’ensemble, Pikmin 4 est un autre bon coup de Nintendo sur la Switch et j’espère qu’ils vont supporter le jeu avec beaucoup de contenus supplémentaires dans les mois à venir.Pikmin 4 est tout simplement un plaisir à jouer. Son monde est charmant sans effort et son gameplay de base est plus que suffisant pour vous garder investi pendant des heures. Combinez cela avec les extras tels que les expéditions nocturnes, et Nintendo a conçu un autre grand gagnant dans ce qui est déjà une incroyable année 2023 pour la société. Je ne peux pas parler pour les fans de longue date de la franchise, mais si vous envisagez de tremper vos orteils, je ne peux que recommander cette expérience incroyablement amusante.On pouvait s’attendre à une simple évolution visuelle du précédent épisode avec un ou deux nouveaux types de pikmins pour remplir le contrat, mais Pikmin 4 est sans doute le volet qui apporte le plus de nouveautés de gameplay à ce jour. Entre ses cavernes incroyablement variées, ses défis Dandori qui raviront les amateurs de stratégie pure, ses expéditions nocturnes assez inattendues, son compagnon canin à tout faire ou encore ses gadgets qui savent se rendre indispensables, le seul reproche sérieux que l’on pourrait faire au jeu est que sa prise en main en devient intimidante, du moins au premier abord. D’un autre côté, de nombreux efforts ont été faits pour le rendre plus accessible que jamais et éliminer les dernières frustrations qui pouvaient demeurer du concept initial et ce, sans totalement réduire son challenge à néant. Ce qui va surtout devenir très difficile, à vrai dire, c’est pour les réfractaires à la série de trouver encore des excuses pour ne pas s’y mettre !On comprend mieux pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour un nouvel opus. Pikmin 4 est une suite exemplaire et le monde du jeu vidéo se porterait certainement bien mieux si toutes les licences suivaient son exemple. Tout en gardant son ADN, le titre ne se contente pas de proposer quelques nouveautés anecdotiques : il explore de nouveaux horizons. De quoi ravir à la fois les fans de la licence et peut-être tenter un nouveau public. En tout cas, s'essayer à la formule Pikmin avec ce nouvel opus est clairement votre meilleure option. Pikmin 4 surpasse en effet le déjà excellent Pikmin 3, et ce pour notre plus grand plaisir. Mais on n'aurait pas dit non à un petit coup de neuf côté visuels et au retour du mode coop de son prédécesseur. Deux grosses ombres qui viennent ternir une expérience pourtant sublimée sur tout le reste.Cet opus, tant attendu, est une réussite. Pikmin 4 propose une aventure globalement reposante grâce à une direction artistique aussi jolie que colorée, un gameplay très bien expliqué et progressif ainsi qu'une histoire simple, mais efficace. Pour autant, le titre n'en oublie pas d'être challengeant par moments, notamment via certaines épreuves spéciales, qui profitent de différents niveaux de difficulté. De quoi contenter les nouveaux venus sur la licence et ses adorateurs, pendant plusieurs heures.La plupart des nouveautés distillées dans Pikmin 4 sont les bienvenues. Le duo Pikmin et Otchin fonctionne très bien Joy-Con en main. En revanche, le système de personnalisation est assez restreint et donc pas vraiment mémorable.Les zones à explorer sur Pikmin 4 proposent différents types d'environnements, avec un level design maîtrisé et assez intéressant. Se balader dans les régions et aller de découverte en découverte est un véritable plaisir. Pikmin 4 offre une expérience rafraîchissante et charmante.Si Pikmin n'est pas la licence la plus populaire de Nintendo, elle n'en reste pas moins incontournable quand il s'agit de s'amuser. Léger, coloré et bien dosé, ce quatrième opus saura ravir les fans de la première heure cet été tout comme celles et ceux découvrant les chouchous d'Olimar pour la première fois. Attention toutefois à la coop qui ne révèle son intérêt que dans les duels Dandori.Les plantes prennent leur temps pour pousser, révéler leurs fleurs puis leurs fruits. Même constat pour Pikmin qui brille enfin à la hauteur de ses idées. Ce quatrième volet tout aussi innovant que ses prédécesseurs devrait enfin réussir à captiver le grand public, jusqu’alors mis de côté par des titres trop niches. Pikmin n’est plus une franchise du passé de Nintendo, mais l’une des grandes réussites de la Switch à découvrir au plus vite.