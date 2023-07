La lutte des classes, la prise en compte de l'inégalité fondamentale entre riches et laissés-pour-compte, en haut et en bas de la société, a été longtemps, pour ainsi dire, "passée de mode" dans les cultures majoritaires et dans les agendas des dominants. Depuis une vingtaine d'années, son retour dans l'horizon politique contemporain, sous des formes éventuellement mutantes, s'accompagne d'une nouvelle vie dans les productions culturelles. A la pointe de ce phénomène, on trouve encore la science-fiction et l'imaginaire !Vous trouverez une liste de films, romans, jeux vidéo, séries TV, BD et théâtre à découvrir sur ce thème.Jeux vidéo : Cyberpunk 2077 / Deus Ex / Deux Ex : Human Revolution / League of Legends.Exemples films : I, Robot / Blade Runner / Snowpiercer / Elysium / Alita : Battle Angel / Looper / Time Out / Vesper Chronicles / Watchmen / Joker / Parasite / Arès.Exemples romans : La machine à explorer le temps / Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? / La tour de verre / Mort à l'étouffée / Neuromancien / L'incivilité des fantômes.Etc