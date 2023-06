On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien plus longue qu'à l'accoutumé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu qui a énormément marqué mon parcours : un certain Final Fantasy XV. Un titre qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause de son développement jonché d'embûches, mais aussi l'état dans lequel le jeu est sorti. Un jeu cassé, qui a été un peu réparé au fil des années qui ont suivi sa sortie.Dans cette vidéo, on reviendra pendant une grosse partie sur son développement, les problèmes qu'a rencontrés Square Enix, avant de parler véritablement du jeu. Histoire de se remémorer ce qui n'a pas marché, mais aussi souligner ce qui était bon (car il n'y a pas que du mauvais).