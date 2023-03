Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéo, où nous allons nous intéresser à la musique de jeu vidéo !Le concept est simple : chaque vidéo sera dédiée à un compositeur, avec une biographie, une présentation simple de ses travaux majeurs et de sa musique. Enfin, on terminera avec une partie un peu plus personnelle où je vous parlerais par exemple de mon morceau préféré !Ce premier épisode est dédié à Akira Yamoka, notamment connu pour son long travail sur la série des Silent Hill, mais aussi sur d'autres titres comme Shadow of the Damned, Lollipop Chainsaw, Killer is Dead, The Medium ou encore plus récemment la série Cyberpunk Edgerunners.